A prisión un detenido en Jerez por tentativa de homicidio, extorsión y amenazas

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre con un amplio historial delictivo como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, extorsión, amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició el pasado 7 de julio tras la denuncia presentada por una de las víctimas en dependencias policiales, que según relató, el presunto autor le había amenazado utilizando un arma de fuego para obligarle a entregar una importante cantidad de dinero y otros bienes, advirtiéndole de que si no accedía a sus exigencias económicas, atentaría contra su vida y la de su familia.

La investigación permitió conocer además que, el día anterior, el sospechoso había agredido violentamente a una mujer, causándole lesiones de consideración, al tiempo que profirió nuevas amenazas de muerte contra su marido.

Así, tras las primeras gestiones de investigación, los agentes identificaron al sospechoso y comprobaron que su domicilio disponía de importantes medidas de seguridad, con varias cámaras de videovigilancia instaladas tanto en el exterior como en el interior de la vivienda para detectar la presencia policial.

Por ello, ante la posibilidad de que el investigado pudiera disponer de armas de fuego, se organizó un dispositivo específico para la entrada y aseguramiento del inmueble en el que participaron unidades especializadas de la Policía Nacional.

Durante la intervención, el presunto autor fue detenido tras mostrar una actitud violenta y proferir amenazas de muerte contra los agentes que participaban en la actuación. Una vez asegurado el inmueble, los agentes realizaron el correspondiente registro judicial de la vivienda, donde intervinieron un arma de fuego simulada, cartuchos de fuego real de distintos calibres y diversos dispositivos de videovigilancia.

Finalmente, el detenido, al que le constan numerosos antecedentes policiales por delitos violentos, fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera, donde permaneció en el área de custodia hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.