A prisión tras intervenirle más de 3,5 kilos de cocaína lista para distribuir en la Bahía de Cádiz

Cocaína intervenida por la Policía Nacional a un detenido en Puerto Real (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad gaditana de Puerto Real al que ha intervenido más de 3,5 kilos de cocaína lista para distribuir en la Bahía de Cádiz y que ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la denominada operación 'Pley' se inició meses atrás tras detectarse la posible implicación del ahora detenido en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes en Puerto Real y municipios limítrofes.

Los seguimientos y vigilancias realizados por los agentes permitieron observar conductas compatibles con la ocultación y custodia de droga, lo que derivó en la detención del investigado el pasado 25 de enero cuando se dirigía a un trastero de su propiedad que presuntamente utilizaba para almacenar la droga.

La inspección del trastero permitió localizar e intervenir más de un kilo de cocaína dispuesta para su almacenamiento y posterior distribución. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real autorizó el registro del domicilio del detenido, donde se intervinieron 90 gramos más de cocaína, así como una balanza de precisión, instrumento habitualmente utilizado para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Nuevas líneas de investigación condujeron hasta el centro de trabajo del detenido, un supermercado, donde disponía de una taquilla de uso personal. Agentes de la unidad de estupefacientes se personaron en el establecimiento y hallaron en la dos bloques de cocaína ocultos entre enseres personales, con un peso total de 2 kilos y 317 gramos.

La operación concluyó con la incautación total de 3 kilos y 569 gramos de cocaína, evitando su distribución en el mercado ilícito y asestando un importante golpe al tráfico de drogas en una zona especialmente castigada por este tipo de delitos, subraya la Policía.