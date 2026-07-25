CÁDIZ 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cine en Familia 2026' continúa ofreciendo cada jueves una cita con el cine al aire libre para disfrutar en familia. La próxima propuesta de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz llegará el 30 de julio con la proyección de 'Super Agente Hitpig', una divertida película de animación pensada para todos los públicos.

Según se recoge en una nota del ayuntamiento, con una duración de 90 minutos y calificación todos los públicos, esta producción de animación combina humor, aventuras y un ritmo trepidante para ofrecer una historia llena de situaciones disparatadas.

La proyección tendrá lugar, como es habitual, en el patio de la antigua Casa del Niño Jesús, con acceso por la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta. La apertura de puertas será a las 21,30 horas y la película comenzará a las 22,30 horas.

El acceso será gratuito mediante invitaciones que se entregarán en la entrada del recinto, una por persona, hasta completar el aforo de 700 espectadores.

Con diecinueve ediciones a sus espaldas, 'Cine en Familia' se ha consolidado como una de las actividades estivales con mayor seguimiento entre las familias gaditanas. El programa continúa apostando por una selección de películas actuales y de calidad para todos los públicos, convirtiendo las noches de los jueves en una oportunidad para disfrutar del cine al aire libre en un ambiente de convivencia y ocio compartido.

El programa 'Cine en Familia' continuará durante el mes de agosto con nuevas propuestas para todos los públicos. El calendario previsto incluye la proyección de 'Tipos malos 2', el 6 de agosto; 'Futbolísimos 2', el 13 de agosto; 'Los Exploradores', el 20 de agosto; y 'Pitufos: La aventura se tiñe de azul', el 27 de agosto, completando así una programación pensada para disfrutar del cine al aire libre en familia durante todo el verano.

Todas las sesiones mantendrán el mismo formato, con proyección al aire libre en el patio de la antigua Casa del Niño Jesús, apertura de puertas a las 21:30 horas y comienzo de la película a las 22:00 horas, con entrada gratuita mediante invitaciones hasta completar el aforo.