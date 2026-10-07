Protesta de trabajadores de AEAT en Algeciras para que la labor de Vigilancia Aduanera sea profesión de riesgo

Protesta de Trabajadores de la Agencia Tributaria en Algeciras (Cádiz) para exigir que Vigilancia Aduanera sea considerada profesión de riesgo - CSIF

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han acudido este miércoles a la protesta convocada por Csif ante la sede de la Aduana de Algeciras (Cádiz) para exigir que la labor del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada como profesión de riesgo.

Csif ha indicado en una nota que se ha elegido Algeciras para convocar esta protesta por ser "un punto paradigmático" en la lucha contra el narcotráfico y ser donde "más falta de recursos se padece".

La concentración forma parte del calendario de protestas iniciado el pasado mes de mayo por este sindicato por el conflicto colectivo abierto ante la Agencia Tributaria por este y otros asuntos, como el desbloqueo de la carrera profesional y el desarrollo del teletrabajo.

El responsable del SVA de Csif Nacional, Fran García, ha explicado que es "prioritario" reforzar la protección institucional de este colectivo, que, según ha dicho, "es maltratado sistemáticamente por la Agencia Tributaria, paralizando durante años el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo".

"Estos trabajadores realizan su labor en un entorno especialmente complejo", ha expuesto, añadiendo que esa es "una realidad que vemos prácticamente todos los días" cuando, "con los escasos recursos que tienen, actúan como cualquier otro cuerpo de seguridad en peligrosas persecuciones por tierra, mar y aire contra el narco, cada vez más agresivo y con más recursos".

Es por eso que desde Csif se ha exigido un incremento de medios materiales y humanos para garantizar su integridad física.

"Estos trabajadores llegan a ser incluso atacados en el ejercicio de sus funciones y se juegan la vida todos los días", ha insistido el responsable de vigilancia Aduanera de Csif, reiterando que hay que dotarlos de "mayores garantías jurídicas, operativas y de seguridad".

Las protestas que vienen convocando Csif desde hace meses responden al "bloqueo" por parte de la dirección de la AEAT a la negociación de asuntos clave en materia laboral, como el desbloqueo de la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y el especial reconocimiento al personal de Vigilancia Aduanera.

El sindicato ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo en el que la Agencia Tributaria se comprometía a revisar estos aspectos y que desde entonces "no se han producido avances".

Ante esto, Csif interpuso un conflicto colectivo contra la AEAT el pasado mes de abril y posteriormente se ha movilizado a nivel nacional en diversas ocasiones, llegando incluso a convocar un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo dependientes de la Agencia.

Además, ha reclamado "un refuerzo urgente" de la plantilla de la Agencia Tributaria que permita "cubrir la falta de efectivos, aliviar la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos sus profesionales y garantizar unas condiciones laborales adecuadas".