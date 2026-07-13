PSOE acusa a la Junta de "abandonar" a los municipios de la provincia de Cádiz por el alga asiática

Javier Ruiz Arana y Javeir Rodríguez en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría del litoral en la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, Javier Rodríguez, junto al diputado provincial y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, han presentado las propuestas que defenderán en el próximo Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Cádiz, centradas en la exigencia de una respuesta económica e institucional contundente por parte de la Junta de Andalucía ante los incendios forestales y la crisis ambiental y turística que provoca el alga asiática, criticando además el "abandono" de la Administración regional a los municipios con este alga invasora.

En este sentido, Rodríguez ha criticado la "inacción andaluza" frente a la Rugulopteryx okamurae y destacado los pasos dados por el Gobierno de España, que declaró la especie como invasora el 1 de diciembre de 2020 y aprobó un Real Decreto antes del verano con cuotas de atún específicas para el sector pesquero artesanal de Algeciras, Tarifa, Barbate y Conil.

"Sin embargo, la Junta, que tiene la competencia estrictamente en aguas interiores, es la que tiene que poner encima de la mesa soluciones a las problemáticas de nuestros municipios", ha afirmado.

Por su parte, el diputado provincial y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha calificado la situación actual en las playas de "alarmante y bastante caótica". "Tan solo la semana pasada, en nuestro municipio recogíamos más de 1.000 toneladas de algas de las playas", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que esta acumulación no solo daña la imagen de la provincia y perjudica al sector pesquero y turístico, sino que supone un agujero para las arcas municipales. Así, ha tachado de "parche" e insuficientes las líneas de la Diputación Provincial, que rondan los 15.000 euros por ayuntamiento. "Eso no llega ni al 10 por ciento de las cantidades que hemos tenido que destinar este año los ayuntamientos", ha criticado, advirtiendo de los "graves problemas técnicos" para su retirada en espacios naturales y monumentos protegidos como los Corrales de Rota, donde el uso de maquinaria pesada puede dañar el ecosistema dunar.

La moción que el PSOE defenderá en el Pleno provincial exige a la Junta de Andalucía la implementación de un plan integral de actuación con líneas de apoyo económico directo y asistencia técnica a los municipios para sufragar los costes de retirada, transporte, tratamiento y eliminación del alga. Asimismo, reclama ayudas públicas al sector pesquero y la colaboración autonómica en la investigación y apertura de la comercialización de esta especie.

"Lo que vemos es que el PP pide soluciones al Gobierno de España mientras se pone continuamente de perfil frente a las competencias propias de la comunidad autónoma", ha afirmado el alcalde de Rota.

En cuanto al Infoca, ambos dirigentes han puesto en valor la agilidad, vocación y esfuerzo de los efectivos del Plan Infoca, el 112, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los bomberos voluntarios que recientemente han combatido los fuegos declarados en Grazalema y Barbate.

No obstante, Javier Rodríguez ha criticado el "déficit de gestión" del Gobierno andaluz. "Los propios servidores públicos nos trasladan sus quejas ante la falta de recursos y el déficit que no proporciona la Junta de Andalucía", ha asegurado el responsable de litoral, que ha anunciado una iniciativa para instar a la administración autonómica a dotar de los medios materiales y humanos necesarios al Plan Infoca.

Además, Rodríguez ha criticado "la falta de inversión de la Junta de Andalucía en limpieza, mantenimiento y prevención en los parques naturales", confirmando que esta reclamación también se elevará de forma inmediata al Parlamento andaluz.