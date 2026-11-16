PSOE acusa al PP de ir con "sectarismo a saco" en los presupuestos de Diputación Cádiz y habla de "atracar" las cuentas

El portavoz del PSOE en Diputación, Javier Pizarro, en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, ha valorado los presupuestos de la Institución provincial para el próximo ejercicio y ha afirmado que el PP "ha ido a saco" con el "sectarismo" en los presupuestos "por ser el último año ya que atracan las cuentas públicas antes de las elecciones municipales". "Suponen un atraco a mano armada a las arcas provinciales, única y exclusivamente para beneficiar a aquellos municipios gobernados por el PP y por La Línea 100x100", ha manifestado.

En una nota, ha criticado la "nula voluntad democrática" del equipo de Gobierno, recordando que el PSOE cuenta con los mismos diputados que el PP, para elaborar un documento "sin diálogo alguno, sin consensuar y sin negociar" con el principal partido de la oposición. "Es un presupuesto sin un proyecto claro para esta provincia y con una falta de respeto total y absoluta a los alcaldes que estamos en la oposición y a todas las asociaciones que pertenecen a nuestros pueblos", ha insistido.

Según el portavoz socialista, mientras hay ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, "todos del PP o de nuevos fichajes de La Línea 100x100", que reciben hasta 1,4 millones de euros, otros de idéntico tamaño reciben "cero euros". "De la misma manera, hay ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que reciben diez millones de euros, mientras ciudades tan importantes como San Fernando, San Roque o Chiclana aparecen con cero euros para inversiones", ha aseverado Pizarro, que ha insistido en que "nunca en esta Diputación ha habido un reparto de dinero tan sectario".

Además, ha afirmado que las nuevas cuentas "son un reflejo de las promesas incumplidas del primer año de mandato" y ha apuntado a la "nula ejecución en proyectos estratégicos heredados de la anterior legislatura socialista y que, a día de hoy, continúan paralizados", como la Residencia Santa Margarita en La Línea "que suma ya varios retrasos en su apertura", el Edificio El Madrugador "vacío sin formación alguna", el proyecto universitario de Valcárcel "que hay obras solo en la fachada porque se caía" o el Instituto del Rosario.

En cuanto a las nuevas partidas, Pizarro ha criticado la "doble moral" del PP en materia de vivienda, señalando que a pesar del anuncio de 48 millones de euros para la construcción de 300 inmuebles, "las viviendas entregadas en esta legislatura por la Diputación son cero, por lo que el anuncio suena más a un eslogan electoral que a una realidad".

Respecto a las carreteras, ha restado credibilidad a los 18,3 millones prometidos tras asegurar que la red provincial "es una de las peores de Andalucía" y que el Gobierno "se ha limitado a echar asfalto sobre asfalto y adjudicar el plan que el PSOE dejó encauzado en 2023".

Igualmente, ha criticado el "abandono a los sectores productivos" y ha exigido que se revierta el "desprecio al sector primario", porque "el Plan de Apoyo prometido en la investidura ha sido un engaño total, el Centro Experimental Agrícola y Ganadero sigue sin ejecutarse y apareciendo la misma partida que en años anteriores, y la Mesa Provincial de la Pesca ni siquiera ha sido convocada".

Finalmente, el portavoz del PSOE ha exigido "que cese la desigualdad y el desprecio institucional hacia la mitad de la provincia", por que "el dinero público tiene que ser para todos y cada uno de los gaditanos, no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dependiendo de quién gobierne en su ayuntamiento". "Necesitamos menos propaganda y más gestión", ha concluido.