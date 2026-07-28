El PSOE apunta como "éxito del Gobierno de Pedro Sánchez" el "récord" de 502.800 ocupados en la provincia de Cádiz

Archivo - Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado los "magníficos resultados" arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, asegurando que el "récord" de 502.800 ocupados en la provincia es "un éxito del Gobierno de Pedro Sánchez frente al lastre y la inoperancia de Juanma Moreno".

"Los datos de la EPA para la provincia de Cádiz hablan claro", ha asegurado en una nota Ruiz Boix, que ha destacado que la provincia ha logrado reducir su tasa de desempleo en 3,6 puntos hasta situarla en el 17,34 por ciento, lo que supone la cifra más baja de las últimas dos décadas.

"Nuevamente batimos el récord de gaditanos que tienen una ocupación y más de 502.800 gaditanos están ocupados gracias al esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez y a un modelo, el de apostar por los sectores económicos emergentes y fuertes de la provincia, que generan un empleo de calidad", ha manifestado.

El dirigente socialista ha utilizado las cifras para criticar el "fracaso del modelo del PP" y ha incidido en que "durante el mandato de Mariano Rajoy la provincia llegó a sufrir un inasumible 26,86 por ciento de desempleo, una realidad que hoy se ha revertido por completo". "Todavía tenemos los efectos muy positivos de una reforma laboral del año 2022 que ha generado que en nuestro país sigamos batiendo récord de ocupados", ha explicado.

Además, Ruiz Boix ha defendido que estos números "evidencian un cambio estructural" y son "números muy positivos de la provincia de Cádiz, no es una foto de verano, sino que se consolida después de ya ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, con una cifra de empleados en la provincia que vuelve a superar el medio millón de personas ocupadas".

"Este éxito continuado está cimentado en el compromiso del Gobierno central por seguir mejorando las infraestructuras de nuestra provincia y también por seguir apostando por los motores económicos del sector de los astilleros, con Navantia cada vez con mayor carga de trabajo, con Airbus con más pedidos y más carga comercial, y con la apuesta por la energía renovable que permite generar un empleo nuevo en el conjunto de la provincia", ha manifestado.

Asimismo, ha valorado la "firme apuesta por mantener y consolidar el empleo de sectores primarios como la agricultura, la ganadería y la pesca, con más ayuda por parte de un Gobierno que es sensible a los distintos problemas que se provocan en estos sectores".

Según RUiz Boix, "frente a esta fuerza tractora del Gobierno de España está la inoperancia y el fracaso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno" y "mientras las políticas de Estado empujan a Cádiz hacia cifras históricas, la nefasta gestión del PP andaluz ha provocado que el paro suba en 5.400 personas en el último trimestre en la comunidad. "Juanma Moreno es un lastre para nuestra tierra y su obsesión por confrontar con Pedro Sánchez y desmantelar lo público le impide gestionar lo que de verdad importa a las familias andaluzas", ha afirmado.