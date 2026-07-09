PSOE de Cádiz defiende la "alternativa sólida" de sus proyectos "frente al sectarismo del PP donde gobierna"

Ruiz Boix con la agrupación local de Chipiona. - PSOE

CHIPIONA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por el secretario de Organización, Juan Cornejo, y la presidenta de la Ejecutiva provincial, Mamen Sánchez, han mantenido un encuentro con la agrupación local de Chipiona, dentro de la ronda de contacto de cara a las municipales, donde han defendido la "alternativa sólida" de los proyectos sociaistas "frente al sectarismo y el insulto donde gobierna el PSOE".

Según ha explicado el PSOE en una nota, esta ronda de contactos se están realizando para "engrasar la maquinaria electoral" de cara a las municipales con objeto de "robustecer las alcaldías socialistas actuales, sumar nuevos gobiernos socialistas en los ayuntamientos, así como rescatar a la Diputación de Cádiz, tras el actual mandato baldío y sectario impuesto por el PP y sus socios de La Línea 100X100".

La dirección del PSOE provincial ha asegurado que "frente al sectarismo e insulto del PP allí donde gobierna, el socialismo gaditano representa la única alternativa sólida, rigurosa y solvente capaz de atraer inversiones reales y garantizar la defensa de lo público".

"No nos conformamos con la inercia actual de abandono, salimos a conformar proyectos ganadores en cada rincón de la provincia porque Cádiz se merece un futuro de avance social e igualitario", ha asegurado Ruiz Boix.

Además, ha criticado la "falta de un rumbo de progreso en la Institución provincial", asegurando que "el actual binomio de gobierno de la Diputación solo ha servido para marginar el desarrollo socioeconómico de la provincia en favor del interés partidista".

Los dirigentes de la ejecutiva provincial han compartido con el equipo socialista chipionero su "profunda alarma ante los síntomas de estancamiento y dejadez que arrastra el municipio debido a la ineficacia del actual alcalde".

A juicio del PSOE, "la realidad diaria de Chipiona evidencia un modelo político agotado que da la espalda a las verdaderas necesidades asistenciales y de servicios básicos de sus habitantes".

Finalmente, el PSOE ha señalado que con esta "ofensiva territorial", activa toda su estructura de militancia para "liderar las demandas de la calle e impulsar una agenda común de iniciativas que elevarán a los plenos de todas las instituciones".