PSOE de Cádiz exige explicaciones a la Junta por el posible "daño al erario público" en el caso de los contratos del SAS

Archivo - Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara de inmediato" y ofrezca explicaciones tras el "salto cualitativo" en la investigación judicial sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia tras conocerse la providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que solicita a la Intervención General del Estado (IGAE) un "análisis global e integral" de la contratación menor fraccionada para determinar, expresamente, "el daño producido al erario público, tras las irregularidades detectadas que fueron reveladas por los propios interventores de la Junta".

"Estamos ante un escándalo mayúsculo que el PP intenta tapar por todos los medios", ha asegurado en una nota Ruiz Boix, que ha añadido que "ya no es solo el PSOE quien lo denuncia, sino un juez quien está pidiendo a los peritos del Estado que busquen dónde está el agujero económico y que comparen los precios inflados que pagó la Junta con los de otras comunidades".

El dirigente socialista ha calificado de "grave" que el magistrado ordene investigar "la existencia y legitimidad" de la causa para "trocear contratos por valor de 235,4 millones de euros, así como un análisis de los precios para ver si se respetó la Ley de Contratos del Sector Público".

Según Ruiz Boix, "Juanma Moreno ha instaurado un sistema de contratación a dedo, saltándose los controles y la concurrencia, utilizando la pandemia como excusa años después de que esta terminara y el juez quiere saber cuánto dinero de los andaluces se ha perdido por el camino". "Y nosotros exigimos saber quiénes son los responsables políticos de este saqueo", ha añadido.

Para el dirigente socialista, "esta es la cara B del desmantelamiento de lo público". "Mientras el juez investiga si se han pagado sobrecostes millonarios sin justificación, nuestros centros de salud no tienen pediatras y los médicos huyen del SAS porque las condiciones son lamentables", ha señalado.

"No es casualidad, el dinero que presuntamente se ha malgastado en estos contratos fraccionados es el dinero que falta para contratar especialistas, para abrir los centros de salud por las tardes y para reducir las listas de espera", ha afirmado Ruiz Boix, que ha manifestado que "la petición del juez de comparar los precios con otras comunidades autónomas dejará en evidencia la gran mentira de la gestión económica del PP en Andalucía".

En este sentido, ha acusado a la Junta de haber "utilizado el dinero de la salud de todos para crear una red clientelar de adjudicaciones a dedo, evitando la publicidad y la libre competencia y eso tiene un nombre y se llama corrupción institucionalizada".

Ruiz Boix ha aseverado que llegará "hasta el final" en este procedimiento, en el que está personado, "para defender el interés de los gaditanos". "Juanma Moreno no puede seguir escondido detrás de su propaganda y tiene que ir al Parlamento y explicar por qué su gobierno está siendo investigado por causar un daño al erario público mientras los gaditanos sufren el peor deterioro de la sanidad de la historia", ha concluido.