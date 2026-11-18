El candidato número uno del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, en un acto de campaña. - PSOE DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva en Barbate para llenar las urnas de votos socialistas el próximo 29 de noviembre y frenar a la "coalición reaccionaria" de la derecha y la extrema derecha.

En un acto celebrado en la Peña de San José junto al secretario general del PSOE de Cádiz y candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, y el candidato al Senado y a la Alcaldía de Barbate, Javier Rodríguez, Albares ha subrayado que "aquí en Cádiz la mayor parte del poder lo tiene el PP -la Junta, la Diputación y los principales ayuntamientos-, pero solo el Gobierno de Pedro Sánchez hace por esta comarca, por Barbate y por la provincia", según ha recogido la formación en una nota.

Antes del inicio del acto, el ministro ha mantenido un encuentro con representantes del sector pesquero local afectados por la no prórroga del acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania, comprometiéndose a trabajar junto al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, para abrir nuevos caladeros y ofrecer una solución cuanto antes que garantice la actividad y el empleo.

En la misma línea, Albares ha reivindicado su labor al frente de la diplomacia española para atraer contratos internacionales a industrias punteras como Navantia y Airbus, así como la apuesta del Gobierno por las infraestructuras gaditanas, la alta velocidad, el aeropuerto de Jerez y las oportunidades que abre el aeropuerto de Gibraltar.

"Estas no son unas elecciones cualquiera; el 29 de noviembre la opción es o derechos o derechas, o avanzar o involucionar, o convivencia o confrontación", ha advertido Albares, quien ha recordado que España crece el doble que Alemania y el triple que Francia mientras redistribuye la riqueza con la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas a la dependencia.

Frente a una derecha "que recorta y deja a los débiles al borde del camino", ha defendido la sanidad y la educación públicas, el reconocimiento a la labor de UGT y CCOO y una política exterior de paz, recordando el "no a la guerra en Gaza" y el "no a la guerra de Irán, a la que el PP ha dicho abiertamente sí pese a que encarece el diésel agrícola y golpea el bolsillo de todos".

Por ello, el cabeza de lista socialista ha apelado "no solo a los votantes de izquierda, sino también a los moderados y demócratas para concentrar el voto en la papeleta del PSOE y de Senado de Progreso". "La única encuesta que vale es la del día 29 de noviembre; si vamos todos a votar y nadie se queda en casa, garantizaremos cuatro años más de progreso y convivencia", ha sentenciado.

Ruiz Boix destaca el desplome del paro en Barbate y pide blindar las pensiones en la Constitución Por su parte, el secretario general ha puesto en valor la cercanía de Albares "arremangándose para atender a los hombres y mujeres de la pesca", recordando que en los últimos ocho años las capturas en aguas mauritanas han superado las 44.000 toneladas y han generado más de 105 millones de euros en la lonja de Cádiz, 13 millones solo el pasado año.

Ruiz Boix ha desmontado con datos el discurso de la derecha al señalar que, gracias a la reforma laboral y al diálogo social, el paro en la provincia se ha reducido en más de 58.000 personas --más de un 35 por ciento-- desde los casi 160.000 desempleados que dejó Rajoy en 2018.

Especialmente significativa es la evolución en Barbate, el municipio gaditano que más ha recortado el desempleo en términos porcentuales: de 4.070 parados en octubre de 2017 a 1.840 en octubre de 2026, lo que supone una caída superior al 55 % y más de 2.200 personas menos en las listas del paro.

Asimismo, el dirigente provincial ha reivindicado el compromiso socialista de blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC para que "nunca más dependan de si la derecha quiere o no", una medida que protege en Barbate a más de 4.300 jubilados cuyas pensiones han crecido más de un 35 por ciento con Pedro Sánchez.

Ruiz Boix ha ironizado además sobre el "nerviosismo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al anunciar un mitin en Cádiz el próximo lunes "porque las cuentas no le salen", y ha marcado como objetivo elevar la participación en Barbate del 58 por ciento de 2023 al 75 por ciento el próximo 29N para contribuir a una mayoría sólida de 176 diputados y los tres senadores de Senado de Progreso.

Javier Rodríguez denuncia el veto del PP local y contrasta inversiones frente a "las fotos" de la Junta El candidato al Senado y a la Alcaldía de Barbate, Javier Rodríguez, ha agradecido a la Peña de San José su acogida tras denunciar que el Partido Popular de Barbate "ha coartado la participación política impidiendo que este acto se celebre en ninguna dependencia pública".

"Frente a la crispación y los ataques de la derecha a los sindicatos -a quienes ha trasladado su apoyo expreso reconociendo la labor de UGT de Barbate", Rodríguez ha reivindicado la oportunidad histórica de que Barbate cuente por primera vez con un representante en las Cortes Generales, reafirmando además su compromiso de recuperar la Alcaldía el próximo 23 de mayo de 2027.

Rodríguez ha contrapuesto los hechos del Gobierno de España frente al "marketing y las fotos" de Moreno, poniendo tres ejemplos claros: la depuradora (EDAR) de Barbate, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez invirtió 32 millones de un total de 40 millones ante la inacción de la Junta; las ayudas por la DANA de 2025, con más de 7 millones del Gobierno central para arreglar carreteras, infraestructuras y colegios frente a los escasos 50.000 euros de la Administración autonómica -a lo que se suma el compromiso estatal de arreglar más de siete carriles rurales en las pedanías-; y la defensa decidida del sector pesquero, logrando resolver la huelga de inspectores del mar para salvar más de 1.000 empleos en las almadrabas y consiguiendo por primera vez cuotas de atún para la pesca artesanal afectada por el alga asiática.

"El PP ha votado en contra de todas las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y lleva ocho años olvidando a Barbate desde la Junta mientras recibe más dinero que nunca del Gobierno de España. El 29 de noviembre nos jugamos consolidar nuestros derechos o volver atrás, y en Barbate vamos a responder con fuerza en las urnas", ha concluido.