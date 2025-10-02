El PSOE de Cádiz llama a "dejar a un lado la confrontación" y "centrarse" en la construcción del nuevo hospital

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Oscar Torres. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha celebrado que la Junta de Andalucía haya aceptado la cesión del solar destinado a la construcción del nuevo hospital de la ciudad. En este contexto, ha hecho un llamamiento a "dejar a un lado la confrontación política" y a "centrarse" en el nuevo hospital.

Tras conocerse la decisión, Torres ha valorado en una nota el anuncio como "un paso importante" y ha expresado su deseo de que "la firma del convenio se produzca de manera inminente". Asimismo, ha destacado que la disposición mostrada por la Zona Franca para la cesión del terreno "viene a confirmar lo anunciado por la ministra María Jesús Montero hace tres semanas".

El portavoz socialista ha subrayado que "es el momento de hacer política, dejar a un lado la confrontación y centrarnos en lo verdaderamente importante que no es otra cosa que el nuevo hospital de Cádiz sea una realidad lo antes posible".

Torres ha insistido en que "cuando hay voluntad y colaboración entre administraciones, los objetivos son mucho más fáciles de alcanzar", y ha concluido afirmando que "eso es, precisamente, lo que la ciudadanía espera de nosotros".