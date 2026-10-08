El PSOE de Cádiz pide "contundencia" al PP y que retiren su apoyo a Landaluce tras la denuncia por presunto acoso sexual

Archivo - La presidenta del PSOE de Cádiz y diputada en el Congreso, Mamen Sánchez. - PSOE CADIZ - Archivo

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz, Mamen Sánchez, ha pedido al Partido Popular que responda "con contundencia" tras conocerse una nueva denuncia contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un presunto caso de acoso sexual a una militante del PP, pidiéndoles que le retiren su apoyo en el Ayuntamiento de Algeciras.

"No le pedimos ni al señor Feijóo ni al señor Moreno que hagan las veces de jueces. Les pedimos que actúen, que pidan a los concejales de Algeciras que retiren el apoyo al señor Landaluce", ha manifestado Mamen Sánchez en una rueda de prensa en Cádiz.

Al respecto, ha asegurado que "hay algo habitual que hace el Partido Popular, desde Móstoles hasta Algeciras", al afearle a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP nacional, que su partido "siempre mire hacia otro lado" cuando se producen acusaciones y denuncias "tan graves" como las conocidas este jueves sobre Landaluce.

El alcalde de Algeciras renunció en enero de este año como militante del PP, pero ha continuado en el cargo con el apoyo de los concejales del Partido Popular.

Mamen Sánchez ha advertido que "como mujer, cuesta mucho trabajo, hay que ser muy valientes para denunciar este tipo de presuntos hechos, tan graves como puede ser el acoso", aseverando que "las mujeres no nos merecemos la indiferencia ni el silencio de quien tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos y de tomar partido".

"Creo que ninguna mujer debería sentirse abandonada por las instituciones, pero tampoco por tu propio partido, cuando te encuentras en una situación así y presuntamente te han acosado", ha declarado, volviendo a resaltar la "valentía" de la mujer que ha denunciado a Landaluce en el Tribunal Supremo por dos presuntos casos de acoso sexual, que se habrían cometido en diciembre de 2020 en el centro médico del que el alcalde es propietario, y en dependencias del Ayuntamiento en abril de 2021.

Desde el PSOE de Cádiz se ha pedido al PP que "actúen rápido" en este caso, reiterando que "no se merece la indiferencia --del PP-- en casos como estos".