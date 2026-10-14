El PSOE de Cádiz reprocha al PP que elija a "la extrema derecha" para impulsar una moción de censura contra Landaluce

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en rueda de prensa antes del Comité Provincial en Barbate - PSOE DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reprochado al Partido Popular que haya elegido a "la extrema derecha, a Vox", para firmar una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que se espera que se registre esta tarde.

En declaraciones a los periodistas antes del Comité Provincial celebrado en Barbate, Ruiz Boix ha lamentado que no se haya contado con los siete concejales de su partido para "apartar a Landaluce y recuperar la dignidad pisoteada de la Alcaldía" de Algeciras.

"Ante la gratuidad de los siete votos del Partido Socialista, el PP ha elegido a la extrema derecha", ha dicho, cuestionando que el PP "prefiere garantizarse una mayoría absoluta con sus 'socios especiales' antes que limpiar la institución de forma higiénica y sin exigencias por parte del PSOE".

Al respecto, ha apuntado a que "hasta que Landaluce no ha amenazado con montar un partido independiente, no han decidido desplazarlo de la Alcaldía", criticando que el PP haya "priorizado los cálculos electorales sobre la protección de las mujeres".

Además, ha exigido "responsabilidades directas" a las direcciones provincial, regional y nacional del Partido Popular por lo que ha llamado "pacto de silencio orquestado para encubrir los supuestos abusos sexuales del alcalde".

En ese sentido, ha puesto el acento en que, "si el PP hubiera actuado hace 24 meses, cuando el PSOE denunció los hechos, quizá esta última víctima joven no hubiese sufrido este suceso", añadiendo que "si hace dos años Bruno García, Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijóo, que conocían la situación, hubiesen actuado, la historia sería distinta".

RED DE "ENCUBRIDORAS" Y "EL ESCÁNDALO" DEL SENADO

En su intervención, Ruiz Boix ha sido contundente contra quienes, "desde el propio gobierno municipal y otras esferas de poder, han silenciado a las víctimas", argumentando que el Ayuntamiento de Algeciras "se sostiene sobre concejalas encubridoras que no han estado con las víctimas", citando a la presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, que "eligió defender a Landaluce antes que a las víctimas", y extendiendo esta acusación a la delegada territorial de Salud en Cádiz, Eva Pajares.

También ha elevado la "responsabilidad" a la alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, a quien ha señalado por su etapa como senadora.

Sobre esto, Ruiz Boix ha recordado "el supuesto caso de abuso ocurrido en un taxi en Madrid entre componentes del Senado del PP de Cádiz, entre ellos la que fuera candidata a la Alcaldía de Sanlúcar, Carmen Pérez", acusando a García Pelayo de "tener acceso a los canales internos del PP, conocer más episodios de los que se han publicado y seguir sin reconocer esos hechos, siendo cómplice en esta elevada responsabilidad por no denunciar y no frenar a Landaluce".

Para concluir, ha puesto en valor "la denuncia valiente" que iniciaron sus compañeras socialistas en Algeciras, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, y que ahora "han continuado dos militantes desde dentro del propio PP, quienes se han sentido solas y sin el calor de su propio partido", según ha afirmado.

Es por eso que desde el PSOE se ha hecho "un llamamiento firme" a las direcciones del PP en Cádiz, Sevilla y Madrid para que "reflexionen sobre su participación en este pacto de silencio, dejen de proteger a quienes abusan desde sus poltronas y se pongan, de una vez por todas, del lado de las víctimas".