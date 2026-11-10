El PSOE de Cádiz suspende su actividad en instituciones con "los gobiernos de derecha" para sumarse a la huelga general

Archivo - El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix - PSOE CÁDIZ - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz y candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que la formación socialista en la provincia suspenderá toda su actividad política en las instituciones con "gobiernos de derecha" para "respaldar de manera contundente" la huelga nacional convocada por UGT y CCOO.

En este sentido, en una nota Ruiz Boix ha indicado que los socialistas gaditanos vaciarán sus agendas y "no acudirán a las convocatorias programadas por los gobiernos de la derecha, ni en el Parlamento de Andalucía, ni en la Diputación Provincial de Cádiz, en defensa de unos salarios dignos y de la recuperación del poder adquisitivo de las familias frente a los beneficios desorbitados de las grandes empresas energéticas".

"Desgraciadamente aún hoy hay familias que teniendo empleo, empleo digno, no alcanzan a cubrir la cesta de la compra, y por tanto, hay motivos para acudir a esa huelga nacional", ha afirmado Ruiz Boix.

En este sentido, ha argumentado que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el Salario Mínimo Interprofesional en más de un 70% hasta alcanzar los 1.285 euros y ha impuesto gravámenes a las grandes fortunas, la banca y las energéticas, "el Ejecutivo de Mariano Rajoy regaló más de 60.000 millones de euros de fondos públicos en el rescate a la banca que todavía no han regresado".