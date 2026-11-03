PSOE califica los presupuestos de la Junta para Cádiz de "fraude masivo y continuado" y ser "copia y pega de otros años"

Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE en Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, ha calificado el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 en la provincia de "fraude masivo y continuado" hacia los gaditanos, ya que "no dejan de ser un copia y pega de otros años de partidas que no ejecutan".

En una nota, Cornejo ha criticado la "falsa euforia" del PP ante el anuncio de 594 millones de euros "supuestamente provincializados", advirtiendo de que "después de ocho años de incumplimientos sistemáticos, Juanma Moreno ya no puede engañar a nadie con unos presupuestos en un papel que no se ejecuta, no construye hospitales, no contrata médicos y no hace viviendas".

A juicio del dirigente socialista, el Ejecutivo andaluz "evidencia su doble moral y sectarismo" al presentar como "un éxito de gestión un presupuesto global de 54.716 millones que crece un seis por ciento gracias, fundamentalmente, a que el sistema de financiación autonómica alcanza los 33.817 millones impulsado por las transferencias estatales".

"Juanma Moreno saca pecho con el dinero que le transfiere el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras recorta en 508,1 millones de euros las operaciones de capital e inversiones que son las que verdaderamente generan tejido productivo", ha afirmado Cornejo, que ha apuntado al "descalabro de la sanidad pública en la provincia", destacando que el anuncio de nueve millones de euros para el Nuevo Hospital de Cádiz es "un insulto a la inteligencia".

"Llevan ocho años vendiendo humo, en 2026 ya presupuestaron diez millones que han sido incapaces de ejecutar y ahora vuelven a presupuestar nueve millones para simplemente redactar el proyecto y hacer los trabajos de dirección técnica", ha manifestado el dirigente socialista, que "pintan cifras en el papel y engordan los conciertos privados dejando 476 millones pendientes de ejecución sanitaria en toda la comunidad".

En materia de vivienda y protección social, el secretario de Organización ha asegurado que "el 62,1% de los créditos del programa de Vivienda, Rehabilitación y Suelo se financian con recursos del Estado", por lo que ha exigido que se abandonen los "anuncios fantasma" y "se apueste verdaderamente por la promoción pública ante los alquileres inasumibles que sufren las familias y los jóvenes gaditanos", porque "una vivienda anunciada no es una vivienda construida".

Además, ha criticado el "abandono hacia los más vulnerables", alertando de que la Renta Mínima autonómica "ha sufrido una reducción nominal superior al 82 por ciento frente a 2018", así como que el sistema de dependencia en Andalucía "acumula un retraso inaceptable, superando en 109 días la media nacional de espera".

Por otro lado, Cornejo ha reclamado a la Junta que cumpla con los ayuntamientos gaditanos, criticando el "maltrato" en la financiación municipal incondicionada (Patrica). "La Junta congela prácticamente los fondos para los ayuntamientos, que siguen estando 45 millones por debajo del objetivo legal fijado en 2014, castigando a las administraciones más cercanas al ciudadano", ha manifestado Cornejo, que ha asegurado que el PSOE "no va a permitir que el PP consolide este estancamiento ni que disfrace con cifras millonarias vacías el desmantelamiento sistemático de lo público en nuestra provincia".

"Son unas cuentas dictadas por Vox que desmantelan lo público y olvidan a Cádiz, priorizan el adoctrinamiento de la derecha mientras asfixian la sanidad, la educación y las infraestructuras de la provincia", ha afirmado.

Según Cornejo, "venden a bombo y platillo grandes infraestructuras en otras provincias como las ampliaciones de los Metros, pero cuando se mira a Cádiz, el castigo es evidente", que ha hecho referencia a "cuestiones tan importantes como el mantenimiento de carreteras de titularidad autonómica como la A-381, infraestructuras educativas de la provincia necesarias, con el proyecto universitario de Valcárcel enterrado y se olvidan un año más del desdoble de la Arcos-Antequera".

Para el dirigente socialista, las partidas "evidencian la entrega absoluta del PP a las tesis de Vox y es indignante que no haya dinero para reducir las listas de espera en el SAS pero sí destinen 2,2 millones de euros al Plan Andaluz de Arte Sacro y un millón de euros directo a subvencionar a la Comisión Junta-Iglesia".