El PSOE conforma su Comité de Campaña en Cádiz con Juan Cornejo, Ruiz Boix, Mamen Sánchez y Javier Pizarro

Juan Cornejo y Ruiz Boix en la Ejecutiva Provincial del PSOE. - PSOE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha aprobado la composición del Comité de Campaña que dirigirá el rumbo del partido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que estará liderado por el actual secretario de Organización y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, que ejercerá como coordinador de campaña, además de otros integrantes como el secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, la diputada nacional Mamen Sánchez, el portavoz en Diputación Javier Pizarro, o Natalia Álvarez, Ángel González y Adrián Vaca.

Según ha indicado el PSOE en una nota, este equipo de trabajo cuenta además con áreas "fundamentales" para la movilización y difusión del mensaje socialista, como la sección de Comunicación y Debates, el área de Movilización en Redes Sociales, la de Actos Públicos y Movilización o la Coordinación de la Campaña Joven, que asumirá el secretario de JSA, Fernando Vega.

Por su parte, el coordinador de campaña provincial, Juan Cornejo, ha afirmado que "el 29 de noviembre los españoles y los gaditanos van a decidir qué modelo quieren para el país, si seguir avanzando con un Gobierno progresista que defienda sus derechos, el Estado del bienestar y los servicios públicos, o retroceder con un gobierno de la derecha y la ultraderecha".

Además, Cornejo ha criticado que "no han pasado ni 24 horas desde la convocatoria electoral y Ayuso y Abascal ya han empezado a sembrar dudas sobre el sistema electoral y sobre el voto por correo", lo que ha calificado de "extremadamente grave". Para el coordinador de campaña, el sistema electoral español es "seguro, garantista y reconocido internacionalmente", por lo que "resulta injustificable la actitud de la cúpula del PP".

Asimismo, ha insistido en el "brutal retroceso que supondría un gobierno de coalición de derechas para la clase trabajadora", afirmando que "ni siquiera ha empezado la campaña y PP y Vox ya están enseñando cuál es su proyecto", porque "Vox cuestiona el sistema público de pensiones y abre la puerta a un modelo con capital privado, mientras que Feijóo quiere dar más poder a las mutuas sobre las bajas médicas".

Igualmente, se ha referido a la vivienda, asegurando que el Gobierno de España "no va a dar un paso atrás en la defensa del derecho a la vivienda", y recordando que "actualmente se están movilizando recursos históricos para evitar que la especulación expulse a las familias de sus barrios". "No hay que elegir entre construir más o regular mejor, hay que hacer las dos cosas, más vivienda y menos especulación, poniendo límites a los fondos buitre y aumentando la fiscalidad de los pisos turísticos", ha defendido.

"El viernes fue el derecho a la vivienda, ahora cuestionan el derecho al voto, los derechos laborales y una pensión digna. Si en el día menos uno de campaña ya estamos hablando de cuatro derechos recortados, imaginemos cómo podemos llegar al día de reflexión", ha concluido Cornejo.