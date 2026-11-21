Los candidatos del PSOE por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados José Ramón Ortega y Mamen Sánchez. - PSOE

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados José Ramón Ortega y Mamen Sánchez han puesto en valor "el compromiso inversor" del Gobierno de España en la rehabilitación integral de los antiguos Depósitos de Tabaco, denunciando al mismo tiempo la "deslealtad del PP, que votó en contra de la llegada y gestión de los fondos europeos en el Congreso, pese a beneficiarse ahora de estas inversiones allá donde gobierna".

Ambos candidatos socialistas han destacado que la transformación de este histórico complejo industrial en un espacio de innovación social constituye una de las actuaciones de regeneración urbana más relevantes de la ciudad, "gracias a la movilización de fondos europeos impulsada por gobierno de Pedro Sánchez", según se recoge en un comunicado.

En este sentido, Mamen Sánchez ha subrayado que los antiguos Depósitos de Tabaco "son el mejor ejemplo de cómo el Gobierno de España cumple con Cádiz, aportando inversiones millonarias para recuperar patrimonio ponerlo al servicio de la ciudadanía, la cultura y el empleo", ha incidido en que "desde que el PSOE está al frente del Gobierno central los ayuntamientos reciben un 60% más de dinero procedente de las transferencias del estado a los municipios para gestionar mejor el día a día de sus vecinos y vecinas".

Por su parte, José Ramón Ortega ha recordado la aportación de fondos europeos, entre fondos Feder y fondos Next Generation, supera los 6 millones de euros en este proyecto.

"La gestión de fondos europeos es prioritaria para Cádiz y no debemos olvidar que, mientras el PP local presume de este proyecto, la realidad es que es el partido que intentó bloquear en las Cortes Generales la llegada de estos recursos, que suponen un motor de transformación urbana y favorecen la creación de empleo", ha dicho Sánchez.