Los cabezas de lista del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares y Juan Carlos Ruiz Boix, en una reunión con los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz - PSOE DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Los cabezas de lista del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares y Juan Carlos Ruiz Boix, han destacado este miércoles la gestión del Gobierno socialista en el sector naval, que vive "una etapa dorada" en creación de empleo, además de poner en valor "el papel determinante" de la política exterior española desarrollada por el también ministro de Asuntos Exteriores --Albares-- para la consecución de "contratos clave" que han garantizado la carga de trabajo hasta 2030.

Ambos han participado en un encuentro en Puerto Real con los representantes de los comités de empresa de Navantia de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, donde han defendido "un plan industrial de futuro" para la Bahía de Cádiz, como ha indicado el PSOE en una nota.

José Manuel Albares ha destacado "el peso estratégico" de la provincia y ha reivindicado la necesidad de mantener "una voz fuerte, reconocida y reconocible en el mundo" para "seguir consolidando esa carga de trabajo en el exterior y en Defensa".

Así, ha detallado su implicación directa, al ir exponiendo en sus visitas a países "la alta calidad" de los productos de Navantia, en la consecución de contratos internacionales, recordando la importancia de su interlocución para asegurar, entre otros, la construcción de corbetas para Arabia Saudí, los pedidos para la Royal Navy del Reino Unido y el mantenimiento de los destructores en la base de Rota.

Albares ha alertado del "peligro" que supone "una coalición reaccionaria a la que no le gustan los derechos de los trabajadores, que no cree en lo público, ni en la sanidad", recordando que "mientras el Gobierno central sube el SMI y revaloriza las pensiones, la oposición solo ofrece involución y confrontación".

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix ha utilizado los datos de contraste para "evidenciar el compromiso socialista frente a la ineficacia de la derecha", recordando que Navantia ya supone el 2,1 por ciento del PIB de la provincia de Cádiz

"Hemos duplicado el empleo que heredamos del Gobierno de Mariano Rajoy. En 2018 hablábamos de 4.907 personas y hoy estamos en más de 10.300 puestos de trabajo, 6.000 en el último año", ha subrayado.

El líder provincial ha detallado algunas inversiones, como las corbetas para Arabia Saudí, los buques logísticos para Reino Unido, el patrullero para Marruecos, los nuevos BAM en Puerto Real o el buque Oceanográfico, a lo que se suman los más de 750 empleos ya consolidados en la planta de Airbus Cádiz. A este respecto, se ha congratulado del último contrato logrado para la construcción de 16 aviones A400M para el gobierno alemán.

Frente a esta "apuesta respaldada por más de 4.600 millones en contratos" autorizados por el Consejo de ministros para Navantia y "otros 1.000 millones para Airbus", Ruiz Boix ha lamentado "la ausencia del Gobierno andaluz".

"Exigimos a Moreno Bonilla una apuesta clara por defender el empleo industrial. Se requiere un esfuerzo en planes de formación para los jóvenes que deben asumir el relevo generacional, pero después de ocho años solo hay promesas y ninguna realidad", ha dicho Ruiz Boix.

Los socialistas han concluido haciendo un llamamiento masivo a la ciudadanía gaditana para el próximo 29 de noviembre, recordando que "los derechos, la carga de trabajo y el modelo de convivencia no pueden dejarse en manos de quienes apuestan por el desmantelamiento de lo público".

"O derechas o derechos, o avanzar o involucionar", ha recalcado Albares.