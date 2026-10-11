El PSOE exige conocer el contenido del convenio entre el Ayuntamiento y el Cádiz CF para el uso del estadio

Archivo - Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz en la previa de un partido. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha vuelto a registrar una "petición formal" dirigida al alcalde, Bruno García (PP), para "exigirle que facilite una copia del convenio suscrito entre el Consistorio y el Cádiz Club de Fútbol que regula la cesión y el uso del Estadio Nuevo Mirandilla".

Así lo ha anunciado este domingo el PSOE en un comunicado en el que se critica la "falta de transparencia" del equipo de gobierno local, puesto que "esta misma información ya fue solicitada de manera oficial a principios del pasado mes de julio".

De esta manera, tras "meses de silencio" por parte del alcalde, el PSOE ha optado por reiterar formalmente la petición a través de un nuevo escrito.

Desde el Grupo Municipal Socialista remarcan que el Estadio Nuevo Mirandilla es un bien e infraestructura de titularidad municipal, por lo que "la corporación local y los representantes de la ciudadanía tienen el derecho a conocer con absoluto detalle los términos, condiciones y contraprestaciones que rigen el acuerdo de uso con la entidad deportiva".

"La opacidad del gobierno de Bruno García con un asunto es inaceptable. Han pasado más de tres meses desde que solicitamos formalmente el convenio y aún no nos han facilitado una copia del documento", han señalado desde el PSOE, advirtiendo que la falta de respuestas "solo alimenta la incertidumbre sobre la gestión de este espacio municipal".