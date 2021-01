El PSOE explica "el retraso" de la Junta en la electrificación de la línea de tren Algeciras-Bobadilla

CÁDIZ, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz y parlamentario autonómico, Manuel Jiménez Barrios, junto al vicesecretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado este martes, "ante la ocultación que durante todo este tiempo ha realizado el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), las razones del retraso en la electrificación que sufrirá la línea Algeciras-Bobadilla debido al informe de impacto ambiental exigido por la Junta de Andalucía".

Según ha explicado Barrios en la rueda de prensa y reseña el partido en un comunicado, el estudio informativo de electrificación de la línea Bobadilla-Algeciras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a licitación "es consecuencia de que la Junta de Andalucía del PP obligó al Ministerio a cambiar el trazado previsto que discurría sobre la actual vía férrea construida por afectar a las Lagunas de Campillo".

Como ha subrayado, esto obliga a una nueva declaración ambiental y esta vez de las denominadas unificadas u ordinarias, "de trámite más lento y cuya ejecución llevará más tiempo", que estima entre ocho meses y un año.

"El PP exige celeridad por una parte y por otra, paraliza la actuación en la infraestructura lo que es un auténtico engaño a la ciudadanía del Campo de Gibraltar. Ahora se entiende por qué el Gobierno de España hizo una previsión realista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), 34 millones para lo que se puede hacer y 300 más disponibles en la medida que se pueda avanzar en la obra lo que no deja de ser la mayor inversión que ha recibido hasta ahora, han venido a explicar ambos dirigentes que demandan una explicación al alcalde algecireño", ha señalado Barrios.

Ha apuntado que se ponen 350 millones de euros en los PGE y cuando el Ministerio saca a concurso público el estudio informativo de la electrificación de la línea férrea, se encuentran con "una sorpresa que podían haber contado a esa plataforma que han montado ahora que ya no gobiernan" porque la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, desde la Delegación de Málaga, "obliga a que tiene que hacerse con una autorización ambiental unificada, lo que se podía hacer de manera simplificada lo han convertido en algo más complejo y va a atrasarse esa obra como consecuencia de una petición de la propia Junta".

"¿Por qué Landaluce no aclara que el retraso en la electrificación se produce por un informe de la Junta del PP que obliga a hacer la declaración ambiental de la manera más compleja posible?", pregunta el parlamentario andaluz, que precisa que también sucede con otro apartado respecto a telecomunicaciones donde se opta por utilizar el procedimiento más largo.

A todo esto, el dirigente socialista advierte de que "no va a pararse nada" porque, según ha confirmado con el secretario de Estado, independientemente del estudio informativo que ya ha salido a concurso, "se van a ejecutar actuaciones paralelas para ir desarrollando la obra como pedían los agentes sociales y económicos", como el arreglo de los gálibos para las catenarias, "va a seguir haciendo nuevos apartaderos entre Bobadilla y Córdoba hasta un total de siete", normalizar la tensión a los 25.000 voltios, nuevos puntos de cruces y señalización telemática.

Todas ellas "actuaciones menores, pero no menos importantes para no interrumpir el desarrollo de la obra mientras que pasan los plazos y las autorizaciones ambientales necesarias". Jiménez Barrios ha anunciado que tiene el compromiso expresado desde el Ministerio de que "no tendrán inconveniente en poder contárselo a los agentes sociales en cuanto la pandemia permita tener los encuentros necesarios".