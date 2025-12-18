PSOE-A insta a Moreno a "dar la cara" ante los "testimonios de víctimas" de supuestos acosos del alcalde de Algeciras

Archivo - La parlamentaria del PSOE-A Rocío Arrabal interviene en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE-A Rocío Arrabal ha instado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a "dar la cara" ante los "testimonios" de mujeres "víctimas" de supuestos acosos que habría cometido sobre ellas el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, quien la semana pasada anunciaba que se daba de baja al menos temporalmente como militante del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

La también portavoz del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal, ha aprovechado su intervención en el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2026, en el Pleno del Parlamento, para aludir al caso de Landaluce y criticar al presidente de la Junta por no haber hecho "nada" en relación con el alcalde, pese a haber tenido "la oportunidad de actuar con responsabilidad" y de "ponerse del lado de las mujeres, de las víctimas", ha agregado.

Rocío Arrabal ha remarcado que se "conocen los testimonios de mujeres anónimas" contra Landaluce, y ha sostenido que Juanma Moreno "no puede salir corriendo otra vez, tiene que pronunciarse, tiene que dar la cara", tras lo que ha aseverado que "los audios que hemos conocido hace pocas horas han aniquilado la poca credibilidad que le quedaba" al alcalde algecireño.

La representante socialista ha señalado que de dichos audios que se han difundido en las últimas horas se desprende que "un alto dirigente del PP de Málaga" le pide a una testigo "que simule un acceso de locura para que, literalmente, 'no podemos dejar caer al alcalde por esto'". "Esas son sus palabras, eso se escucha en ese audio", ha remachado la parlamentaria socialista, quien ha espetado a los 'populares' que "ya no pueden seguir diciendo que es falso", y que dichos audios "revelan que es el PP de Andalucía el que está intentando acallar la voz de las mujeres que denuncian el acoso repugnante de Landaluce".

En esa línea, ha tachado a los 'populares' de ser "unos cobardes, porque si el acosador es de los suyos, se protege", y ha aseverado que "Andalucía no puede tener un gobierno que proteja a los machistas poderosos y deje solas a las mujeres", y esta comunidad "merece un gobierno que esté del lado de la dignidad de las mujeres, de las denuncias, que no de la impunidad", tras lo que ha denunciado que en el PP "tienen dos varas de medir", pero en este caso deben actuar "pronto porque huele mal, a podrido", según ha zanjado la representante del PSOE-A.