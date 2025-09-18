PSOE-A lamenta que "pedirle humanidad" al PP sobre la "matanza de gente" en Gaza es "pedirle demasiado"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, atiende a los medios en Cádiz. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha lamentado este jueves que "pedirle humanidad" al PP en relación a la "matanza de gente" que se está perpetrando en Gaza es "pedirle demasiado" a los 'populares'.

En una atención a medios en Cádiz, la parlamentaria socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre si cree que en Andalucía se podría prohibir la colocación de banderas de Palestina en colegios como habría ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Al respecto, Ángeles Férriz ha apuntado que en un centro de educativo de Andalucía --"no sé si era un colegio o un instituto"--, "la Junta de Andalucía ha pedido que se quite una bandera de Palestina", tras lo que ha señalado que en este tema el PP "va a estar de nuevo en el lado incorrecto de la Historia".

"Yo no sé cuántos niños asesinados más tenemos que ver en directo para que estos señores del Partido Popular se conmuevan y entiendan que toda España quiere que acabe la matanza de gente; no sé cuántos muertos tiene que haber más, cuántos tenemos que presenciar más, cuántas situaciones de horror que nos desgarran parece ser que a todos menos a ellos, para que al final dejen de manosear este tema", ha comentado la representante socialista.

Ángeles Férriz ha concluido subrayando que ésta es "una cuestión de derechos humanos", si bien ha apostillado lamentando que "pedirle humanidad al Partido Popular es pedirle demasiado".