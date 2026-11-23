VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, María Márquez, y el alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González, han hecho un llamamiento a "frenar la involución democrática" y han criticado el "abandono sistemático de la Junta de Andalucía hacia el municipio en materias clave como la vivienda, las infraestructuras rurales y la sanidad pública".

Así, Márquez ha reivindicado el "papel esencial del Estado del bienestar como sostén de la mayoría social". "En este país hay clase media y clase trabajadora que puede vivir en condiciones dignas porque hay servicios públicos, cuando se debilitan, se debilita el bolsillo de los trabajadores", ha añadido.

La dirigente socialista ha recordado que el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta la competencia exclusiva en vivienda y ha asegurado que se esté ofertando vivienda pública a 350.000 euros en Andalucía y que Juanma Moreno "respondiera en el Parlamento que se trata de un precio razonable". "Razonable para él, que vive en la sala VIP de Andalucía a las puertas de un campo de golf puede parecer razonable, pero para el común de los mortales, para la mayoría de los andaluces con salarios en torno a los 22.500 euros, 350.000 euros no es un precio razonable, y mucho menos para una vivienda pública", ha afirmado Márquez.

Además, ha asegurado que "de todos los recursos para vivienda que han incluido en la ley de presupuestos, el 60 por ciento proceden de transferencias del Gobierno de España" y ha afirmado que "en estos ocho años en todas las fotos que se ha hecho Juanma Moreno entregando viviendas no ha pagado ni los llaveros".

Así, de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre Márquez ha resumido que "se trata de elegir entre la papeleta de quienes creen que 350.000 euros es razonable para una vivienda pública o la de quienes defienden junto a las familias trabajadoras vivienda pública asequible e inversión en rehabilitación para garantizar un techo digno".

Por su parte, el alcalde de Vejer, Antonio González, ha criticado un Sanidad que está "completamente quebrada" y ha aportado su propio testimonio familiar señalando que tienen a su abuela ingresada en el Hospital de Puerto Real desde hace 25 días y "solo le han hecho dos pruebas". "El personal es maravilloso y la atención exquisita, pero no hay recursos y los primeros días tuvimos hasta que rogar una manta"", ha asegurado.

El alcalde socialista ha recordado que el Hospital de Puerto Real fue diseñado para 80.000 usuarios y actualmente atiende a casi 200.000 personas, mientras los conciertos con la sanidad privada "no sirven para descongestionar, sino para desconectar la sanidad pública y para que algunos se lo lleven calentito".