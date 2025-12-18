El PSOE replica a Moreno que "claro que está en manos del PP" que Landaluce deje la alcaldía de Algeciras (Cádiz)

La diputada del PSOE-A Rocío Arrabal, en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La portavoz del PSOE en Algeciras (Cádiz), Rocío Arrabal, ha replicado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que "claro que está en manos del PP" el "exigir" que José Ignacio Landaluce deje de ser alcalde de dicha localidad, porque "quien sostiene" actualmente al primer edil en dicho cargo "son 15 concejales del PP" en el Ayuntamiento algecireño.

Así lo ha puesto de relieve la también parlamentaria del PSOE-A en una atención a medios en la Cámara andaluza, y en respuesta a unas declaraciones de Juanma Moreno, quien este mismo jueves ha recordado que José Ignacio Landaluce ya se dio de baja como militante en el PP tras la denuncia del PSOE ante el Tribunal Supremo --por la condición también de senador del alcalde-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual que se achacan al regidor.

Moreno se ha apoyado en esa baja de Landaluce como militante 'popular' para señalar que desde el PP no se puede ejercer "ningún instrumento de presión sobre él" para que deje la alcaldía.

Frente a ello, y tras criticar que el presidente del PP-A y de la Junta "lleva 14 meses callado" respecto a este tema, ha discrepado de Moreno y ha replicado al líder 'popular' que "claro que está en las manos del PP de Moreno Bonilla exigir que Landaluce no esté ni un segundo más de alcalde después de las últimas noticias que tuvimos ayer".

Así, ha remarcado que, mientras que en el Senado sí "ha pasado al Grupo Mixto", Landaluce aún continúa en el Ayuntamiento de Algeciras "en el grupo municipal" del PP, por lo que dicho partido "no puede seguir mirando para otro lado, porque está muy claro que está en sus manos" que el regidor "salga del grupo municipal y, por supuesto, de la alcaldía", ha aseverado.

Rocío Arrabal se ha referido a los audios que se han conocido en las últimas horas y que "son esclarecedores", porque "ponen en evidencia esa mafia orquestada que ahora mismo es el PP en todo, de arriba a abajo", según ha sostenido para afirmar que "desde (Alberto Núñez) Feijóo hasta (Juanma) Moreno Bonilla" y el PP "provincial" de Cádiz y "el local" algecireño "están tapando que se sepa la verdad, porque están permitiendo" que Landaluce "siga de alcalde".

Rocío Arrabal ha aseverado que esto "no es una cortina de humo", ni algo que "se ha inventado el PSOE", sino que es un asunto que "huele muy mal, echa mucha peste". "No se trata de darnos la razón o no", sino de que "aquí han pasado cosas muy fuertes y, con independencia del canal que lleve la justicia, políticamente el PP tiene que asumir responsabilidades", ha abundado.

Ha agregado que el "primero" al que "le toca" asumir esas responsabilidades es a Juanma Moreno, que "no puede seguir mirando para otro lado" ni "decir que (Landaluce) ya no forma parte del PP".

"Si no forma parte del PP, no puede seguir siendo miembro del grupo municipal del Partido Popular" en el Ayuntamiento de Algeciras, ha incidido Rocío Arrabal, que por ello ha insistido en reclamar al PP que asuma "responsabilidades y, por mucho que le pese", fuerce la salida de "un alcalde que no ha hecho las cosas bien en Algeciras", según ha finalizado la portavoz socialista.