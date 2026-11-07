El PSOE de Vejer (Cádiz) celebra un encuentro público de precampaña para explicar las políticas sociales del Gobierno

Imagen del encuentro. - PSOE

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Vejer y alcalde del municipio, Antonio González acompañado del candidato al Senado por la coalición 'Senado de progreso', Javier Rodríguez, mantuvieron en la tarde de este viernes un encuentro público con militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de Vejer de la Frontera a fin de acercar las políticas sociales del Gobierno progresista a los ciudadanos y ciudadanas.

Tanto el edil vejeriego como el candidato al Senado han puesto de manifiesto "la necesidad de tener información para contrastarla ante tanta mentira, bulos y polarización a la que nos tienen sometidos en mayor medida los partidos de extrema derecha que solo ofrecen recortes frente a los avances y conquistas logrados con el Gobierno progresista", según ha subrayado la formación en una nota de prensa.

Rodríguez, en calidad de candidato al Senado, ha agradecido la movilización de militancia y simpatizantes "en esta jornada tan importante al igual que lo significa los próximos comicios generales del 29 de noviembre, quizás sean las elecciones democráticas más importantes para este país y para el conjunto de la ciudadanía, ya que nos jugamos el interés general más que el interés político".

Por ello, en el encuentro se ha debatido sobre los avances sociales, las conquistas socialistas, como la consolidación y aumento de pensiones, del salario mínimo interprofesional y de la protección de leyes y derechos fundamentales ante el retroceso que proponen otras formaciones políticas.

Por último, Rodríguez se ha ofrecido al alcalde y al municipio de Vejer de la Frontera "a trabajar sin descanso para elevar todas las necesidades que tiene actualmente la localidad ante el olvido que practica el Partido Popular puesto que no asume sus competencias directas".

"Un ejemplo claro de ello es la subvención pública por la DANA donde la Junta de Andalucía (PP) ha aportado unos 50.000 euros frente la cuantía del Gobierno de España (PSOE) que asciende a más de 1.300.000 euros, un hecho que deja patente que la única administración pública que cuida y asume sus responsabilidades es el Gobierno de España", ha destacado.