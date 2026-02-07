El Puerto de Algeciras cancela sus salidas a Tánger Med y restringe acceso de camiones a ese destino

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’. A 27 de enero de 2026, en Algeciras. - Nono Rico / Europa Press

El Puerto de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que cancela todas las salidas hacia Tánger Med previstas para este sábado 7 de febrero debido al cierre de este puerto marroquí, restringiendo por ello el acceso a los camiones que se dirigen a ese destino.

Según ha detallado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, sí se permite la entrada a las instalaciones portuarias de las unidades con destino Ceuta y la APM Terminals. De hecho, la ruta entre Algeciras y Ceuta se encuentra operativa este sábado.

Por otro lado, el Puerto de Tarifa ha cancelado todas las salidas previstas para este sábado en la conexión marítima con Tánger. Con esta, ya son seis las jornadas consecutivas en las que esta línea presenta suspensiones, en concreto, desde el pasado lunes 2 de febrero, debido a la sucesión de borrascas que afectan a la región.

Tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía vuelve a ser azotada por la nueva borrasca Marta, que dejará activados avisos naranja por lluvia en Cádiz, y amarillo con precipitaciones que podrían acumular hasta 140 l/m2 en el entorno de Grazalema.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en la provincia se decreta la alerta naranja por lluvia en Grazalema desde las 10,00 horas hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y más de 140 l/m2 en 24 horas.

La lluvia y la tormenta también obligarán a decretar aviso amarillo desde las 15,00 hasta la medianoche en Grazalema, la campiña, el litoral y el Estrecho, donde se prevé acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en las primeras doce. No se descarta la formación de tornados y mangas marinas. El viento de componente oeste azotará la campiña y Grazalema con rachas de hasta 70 km/h desde las 8,00 hasta las 21,00 horas (alerta amarilla) y de hasta 90 km/h entre las 12,00 y las 18,00 horas (alerta naranja).

En el litoral gaditano y el Estrecho también soplará viento intenso y habrá oleaje, con alertas naranjas por viento desde las 8,00 hasta las 21,00 horas y por oleaje desde las 10,00 hasta el final de la jornada. Se esperan rachas de hasta 90 km/h en el litoral y 100 km/h en el Estrecho, con fenómenos costeros de fuerza 7-8 y mar combinada del oeste de cuarto a seis metros.