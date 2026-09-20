El Puerto (Cádiz) adjudica a Mondo Ibérica la sustitución del campo de fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez

Campo de fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha adjudicado las obras de sustitución del campo de fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez a la empresa Mondo Ibérica, S.A.U. Los trabajos contemplan la sustitución del actual terreno de césped natural por un "moderno campo de césped artificial", así como la instalación de una nueva red de riego y drenaje y del equipamiento deportivo necesario.

Según ha concretado el Consistorio portuense en una nota, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha destacado que "con esta adjudicación damos un paso definitivo para hacer realidad una actuación muy esperada por los clubes y por las numerosas familias que cada semana utilizan las instalaciones deportivas municipales".

El contrato establece un plazo de ejecución de tres meses, que comenzará a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La oferta adjudicataria incorpora distintas mejoras "sin coste adicional para el Ayuntamiento". Entre ellas se encuentran la ampliación de la garantía del césped durante cuatro años adicionales, hasta alcanzar un total de seis años, y el mantenimiento de la superficie durante los dos años posteriores a su instalación.

Asimismo, la empresa se compromete a instalar un sistema de césped artificial cuyo componente textil principal presente bajas emisiones químicas, especialmente de compuestos orgánicos volátiles y formaldehído, "reforzando así la calidad ambiental y la sostenibilidad de la actuación".

La renovación del campo de fútbol 11 forma parte de la reorganización de los espacios deportivos municipales impulsada por el Ayuntamiento. Una vez que el Club de Rugby Atlético Portuense pueda trasladar su actividad al futuro Estadio Municipal de Rugby, el nuevo terreno permitirá disponer, cuando resulte necesario, de hasta tres campos de fútbol 7, "incrementando las horas disponibles para entrenamientos y encuentros oficiales del fútbol base".

Asimismo, el proyecto permitirá también compatibilizar el uso del campo con la pista de atletismo y con las diferentes disciplinas que se practican en la instalación, como los lanzamientos de jabalina y peso, mediante la creación de un corredor verde natural destinado a la actividad atlética.

En suma, el primer edil ha señalado que "estamos transformando la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez con actuaciones que responden a las necesidades reales de nuestros deportistas y que permitirán ofrecer unas instalaciones más modernas, seguras, sostenibles y preparadas para soportar un uso intensivo".

El alcalde ha concluido asegurando que "seguimos cumpliendo compromisos y avanzando en la mejora de las infraestructuras públicas. Apostar por el deporte es apostar por la salud, la convivencia, las oportunidades y la calidad de vida. Con actuaciones como esta, El Puerto avanza y se consolida como una ciudad mejor preparada para el presente y para el futuro".