El Puerto (Cádiz) se convierte en el primer municipio de España en recibir el distintivo 'Territorio Inteligente'

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, recogiendo el distintivo 'Territorio Inteligente'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha señalado que la ciudad registra un nuevo hito en su trayectoria de innovación y modernización al convertirse en el primer municipio de España en recibir el distintivo 'Territorio Inteligente', otorgado por la Fundación Territorio Inteligente en reconocimiento a la transformación digital y sostenible de su litoral y a la implantación de un modelo avanzado de gestión pública basado en la innovación, la gobernanza y la tecnología aplicada al bienestar ciudadano.

El reconocimiento fue entregado al alcalde de El Puerto, Germán Beardo, durante la celebración de la jornada técnica nacional 'Gestión de Territorios Inteligentes: de la Estrategia a la Implementación', celebrada en el Palacio de Araníbar y organizada por la Fundación Territorio Inteligente, en colaboración con la asociación profesional de playas y medio ambiente para los retos del tercer milenio.

"Con este distintivo El Puerto se sitúa a la vanguardia de las ciudades españolas que están liderando la transición hacia modelos de gestión más eficientes, sostenibles y conectados, consolidando una estrategia municipal que convierte la innovación en una herramienta real para mejorar los servicios públicos, optimizar recursos y elevar la calidad de vida de vecinos y visitantes", ha manifestado el alcalde.

Asimismo, ha añadido que "este reconocimiento vuelve a colocar a El Puerto en el mapa nacional de la innovación pública y acredita el trabajo que se está desarrollando desde hace años para construir una ciudad más moderna, sostenible y preparada para el futuro". "La tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, y ese es el objetivo que guía cada una de nuestras actuaciones", ha destacado Germán Beardo.

La Fundación Territorio Inteligente concede este distintivo tras evaluar un conjunto de indicadores vinculados a la sostenibilidad, la calidad de los servicios, la gobernanza colaborativa, la gestión del talento y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados. El reconocimiento certifica la madurez del modelo desarrollado por el Ayuntamiento de El Puerto y, especialmente, la evolución de su litoral hacia un entorno inteligente capaz de anticipar necesidades, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

La distinción adquiere además una relevancia especial al ser la primera vez que se concede en España, convirtiendo a El Puerto en municipio pionero y referente nacional en la aplicación práctica de estrategias Smart Territory, según ha indicado el Ayuntamiento.