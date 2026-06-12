Los puertos de Algeciras y Tarifa volverán a concentrar más del 73% del tráfico de la Operación Paso del Estrecho

Comité Director Provincial de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 celebrado en la Estación Marítima de Algeciras (Cádiz) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, han presidido este viernes en Algeciras la reunión del Comité Director Provincial de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, en la que se ha analizado el dispositivo previsto para esta edición, en la que se vuelve a estimar que los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa asumirán más del 73% de la movilidad total de personas y vehículos.

"Los puertos de Algeciras y Tarifa vuelven a desempeñar un papel fundamental en esta operación", ha manifestado Blanca Flores, señalando que "la experiencia acumulada, la capacidad de nuestras infraestructuras y el compromiso de los profesionales que participan en el dispositivo nos permiten afrontar esta nueva edición con las máximas garantías".

En una nota, la Sudelegación del Gobierno de España en Cádiz ha indicado que esta reunión ha contado también con la participación del director general de Protección Civil y Emergencias, Benjamín Salvago, además de representantes de todos los organismos implicados en el operativo.

Durante el encuentro, Flores ha destacado que las previsiones para este año apuntan a un incremento cercano al 3% respecto a la edición anterior, en la que la OPE alcanzó "cifras históricas" con el tránsito de 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos, consolidándose como el mayor movimiento migratorio estacional entre dos continentes como son Europa y África.

La subdelegada ha subrayado que la 37 edición de la OPE "vuelve a demostrar la capacidad de coordinación de todas las administraciones implicadas", entendiendo que esta operación constituye cada año "un desafío logístico y de coordinación".

"Nuestro objetivo es garantizar que millones de personas puedan realizar su viaje en las mejores condiciones de seguridad, fluidez y atención, reforzando para ello todos los mecanismos de coordinación entre administraciones y organismos implicados", ha aseverado.

La subdelegada ha hecho hincapié en que los puertos de Algeciras y Tarifa continúan siendo "el principal eje" de la Operación Paso del Estrecho, al concentrar más del 73,63% del total de viajeros que cruzan el Estrecho en las fases de salida y retorno.

Además, ha destacado la consolidación de un operativo que moviliza cada año a "miles de profesionales y recursos de distintas administraciones".

En ese sentido, ha comentado que la OPE es hoy "un dispositivo plenamente consolidado y reconocido por su eficacia" y que se sigue trabajando para "anticiparnos a las necesidades de los viajeros, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y reforzar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante la operación".

En la reunión han participado representantes de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Capitanía Marítima, la Junta de Andalucía, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Demarcación de Carreteras del Estado, Cruz Roja, el Servicio Andaluz de Salud y el Consorcio Provincial de Bomberos, entre otros organismos.

La OPE 2026 se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Las previsiones sitúan los principales picos de afluencia en la fase de salida entre el 31 de julio y el 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.

El Plan de Flota será el establecido por la Dirección General de la Marina Mercante, en coordinación con las autoridades marroquíes y las compañías navieras, fijando el número de buques, capacidades y rotaciones necesarias para garantizar la fluidez de los embarques y desembarques.

Por su parte, Guardia Civil y Policía Nacional preparan ya los correspondientes refuerzos de personal para atender el incremento de actividad previsto durante el periodo estival, especialmente en los controles fronterizos, la regulación del tráfico y la seguridad en las instalaciones portuarias.

La Dirección General de Tráfico mantendrá igualmente el Sistema de Información de Fronteras (SIF), herramienta que permite monitorizar el recorrido de los vehículos desde su entrada en España y anticipar su llegada a los puertos de embarque, facilitando una mejor gestión de los flujos de tráfico y una planificación más eficiente de los recursos disponibles.

Entre las principales novedades de la OPE 2026 destaca la puesta en marcha de un sistema digital avanzado de gestión operativa que integrará, por primera vez, información en tiempo real sobre tráfico, operaciones portuarias, condiciones meteorológicas e incidencias, permitiendo optimizar la toma de decisiones y minimizar riesgos durante los periodos de máxima afluencia.

Asimismo, se va a reforzar la información previa a los viajeros y fomentar la adquisición anticipada de billetes cerrados, una medida considerada clave para reducir esperas, evitar aglomeraciones y mejorar la eficiencia de los embarques.

La presente edición será además la primera que se desarrolle con la implantación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida de Fronteras (Entry/Exit System, EES), una herramienta que permitirá reforzar el control fronterizo y mejorar la gestión de los flujos de viajeros procedentes de terceros países.

El Estado reforzará el operativo con un incremento cercano al 10 por ciento en el personal desplegado respecto a la anterior convocatoria, movilizando a más de 31.500 profesionales y coordinando la actuación de más de veinte organismos de las distintas administraciones públicas para garantizar el normal desarrollo de una de las mayores operaciones de movilidad internacional de Europa.