Un radar móvil capta a un conductor circulando a 177 km/h en un tramo limitado a 80 de la A-480 en Sanlúcar (Cádiz)

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CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un turismo que fue captado por un radar móvil, instalado en vehículo oficial, circulando a a 177 km/h en un tramo limitado a 80 km/h de la autovía A-480, la carretera que une Chipiona con Jerez de la Frontera.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo de 2026, pero se ha dado a conocer ahora por la Guardia Civil en una nota en la que ha detallado que el control de velocidad se estableció en la citada carretera en el término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.

De esta manera, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva.

El delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado además que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.