Refuerzo de los servicios de socorrismo en la costa de Cádiz por el episodio de fuertes corrientes por mar de fondo

Archivo - Una bandera amarilla con el código ColorADD para daltónicos ondenando en una caseta de Socorrismo de una playa de Cádiz. ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El episodio de mar de fondo previsto este miércoles 12 de agosto, donde se esperan fuertes corrientes de resaca y olas de hasta un metro, ha hecho que en varios puntos de la costa de Cádiz se estén reforzando los servicios de socorrismo en las playas con una ampliación de su horario para garantizar así la seguridad de los bañitas.

De esta manera, ya se ha anunciado esta medida en puntos como Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, San Fernando y Chiclana de la Frontera, además de ondear la bandera amarilla en playas de El Puerto de Santa María, Chipiona y Barbate.

En concreto, Cruz Roja ha ampliado para este miércoles el horario de su servicio de playas en Chiclana de la Frontera y San Fernando hasta las 22,00 horas ante el riesgo de corrientes de resaca, un fenómeno que puede arrastrar rápidamente a los bañistas mar adentro y dificultar su regreso a la orilla.

El refuerzo de los dispositivos responde al aviso dado por las autoridades ante la previsión de unas condiciones marítimas que pueden favorecer la aparición de estas corrientes y tiene como objetivo incrementar la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta de los equipos de Cruz Roja durante las horas de mayor riesgo.

Además, se ha advertido que durante el eclipse y una vez producido el atardecer, las embarcaciones del servicio de playa no pueden efectuar rescates debido a la falta de visibilidad en el mar, por lo que Cruz Roja ha insistido en la importancia de "extremar la precaución durante estas horas, respetar las indicaciones de los equipos de salvamento y evitar situaciones de riesgo en el agua, especialmente ante la presencia de corrientes de resaca".

Tanto en San Roque como en La Línea, sus ayuntamientos han comunicado la ampliación del horario hasta la noche en que estarán disponibles los servicios de socorrismo.

En concreto, en San Roque funcionarán hasta las 22,00 horas, dos horas más de su horario habitual. Además, se va a reforzar la señalización y la vigilancia en los puntos donde se detecten corrientes de resaca, e incluso se contempla la instalación de una bandera roja y la ubicación un socorrista para evitar el acceso de los bañistas al agua en dichos lugares si el riesgo es alto.

En la ciudad linense, también se ha acordado ampliar durante el horario del servicio de Salvamento y Socorrismo hasta las 21,00 horas ante ese episodio de mar de fondo que se espera, un fenómeno meteorológico que puede desencadenar peligrosas corrientes de resaca para las personas usuarias de las zonas de baño.

Ante esta situación de riesgo, el concejal de Playas en La Línea, Rafael León, ha confirmado que se mantendrá el operativo especial desplegado e intensificará la vigilancia en toda la costa hasta última hora de la tarde.

En Barbate se ha informado también de la colocación de la bandera amarilla en todas sus playas, incluida la de Zahara y Los Caños, de tal forma que se permite el baño aunque con precaución.

Las corrientes de resaca son especialmente peligrosas porque pueden aparecer incluso cuando el estado general del mar no parece especialmente adverso.

Por este motivo, Cruz Roja ha recomendado a la ciudadanía consultar siempre el estado de la playa y respetar las indicaciones de los servicios de vigilancia y las banderas antes de entrar en el agua. También aconseja evitar el baño en zonas sin vigilancia, así como en las proximidades de espigones, escolleras y otras estructuras donde pueden generarse corrientes.