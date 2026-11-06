La reina Sofía entrega la Enseña Nacional a la Fuerza de infantería de Marina en San Fernando (Cádiz)

La Reina Doña Sofía preside como madrina de honor la entrega de una nueva Enseña Nacional a la Fuerza de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz). - Nacho Frade - Europa Press

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Reina Doña Sofía ha asistido en la Plaza del Rey de San Fernando (Cádiz) al acto de entrega de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a la Fuerza de Infantería de Marina, encuadrada en la Armada. La Fuerza de Infantería de Marina se organizó en la Comandancia General de la Infantería de Marina, el Tercio de Armada, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, según ha recordado en una nota la Casa Real.

A su llegada, la Reina ha recibido el saludo de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, y del almirante general jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez. Seguidamente, ha recibido el saludo de la delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo López, y de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, entre otras autoridades.

La Reina ha recibido Honores de Ordenanza y, tras recibir novedades por parte del jefe de la fuerza, ha pasado revista a la formación acompañada por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, el jefe del Cuarto Militar y el oficial que mandaba la fuerza. Finalizada la revista, Su Majestad la Reina Doña Sofía ha dirigido a la Tribuna Real, donde ha autorizado el inicio y desarrollo de los actos.

A continuación, se ha dado lectura a la Orden Ministerial por la que se concedió el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a la Fuerza de Infantería de Marina. Al inicio del acto, se ha dado lectura de la Orden Ministerial por la que se concede el uso de la Enseña nacional en su modalidad de Bandera a la Fuerza de Infantería de Marina, tras lo cual, la Enseña Nacional se ha incorporado a su puesto.

Tras la bendición de la Enseña Nacional por parte del capellán del Tercio de Armada, la Reina Sofía ha hecho entrega de la Bandera al general de división comandante general de la Fuerza de Infantería de Marina, José Luis Souto Aguirre.

Concluidos estos actos, con el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, la proclamación del primer mandamiento del Decálogo del Infante de Marina y la interpretación del Himno de la Armada, se ha desarrollado un desfile ante la Tribuna Real.

Actualmente la Infantería de Marina tiene tres cometidos principales, como son la realización de operaciones anfibias en la costa, iniciadas desde la mar mediante una fuerza de desembarco, desarrollar operaciones especiales tanto en la mar como en el litoral y garantizar la protección de bases, buques e instalaciones de la Armada.

La Infantería de Marina se organiza por la Comandancia General de la Infantería de Marina, el Tercio de Armada (TEAR), la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), y la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).