Renfe anuncia una mejora en los horarios de Cercanías de Cádiz desde el 21 de septiembre

Archivo - Un tren de Cercanías de Cádiz en la estación de Jerez de la Frontera (Cádiz) - RENFE - Archivo

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que desde el próximo lunes 21 de septiembre va a adaptar los horarios del núcleo de Cercanías de Cádiz con el objetivo de responder mejor a las necesidades reales de movilidad de los viajeros de la Bahía gaditana.

La nueva programación se ha diseñado a partir del análisis de la demanda y de la información recogida en acciones de escucha al cliente, como foros de experiencia de usuario y encuestas, que han puesto de manifiesto la conveniencia de ajustar los horarios a los desplazamientos cotidianos por motivos laborales y de estudio, según ha indicado la compañía.

Entre los principales cambios, Renfe adelanta los primeros trenes del día para facilitar que los viajeros puedan llegar a destino antes de las 7,00 horas, tanto en Cádiz como en Jerez de la Frontera. En concreto, el primer tren con salida de Cádiz a las 5,45 horas llegará a Jerez a las 6,36 horas, frente a las 7,02 horas actuales.

En sentido inverso, el primer servicio con origen Jerez adelantará la hora de salida a las 5,45 horas, con llegada a Cádiz a las 6,35 horas, frente a las 7,05 horas que está vigente ahora.

Además, la nueva programación incrementa la oferta a primera hora de la mañana, antes de las 8,30 horas, para dar una mejor respuesta a los desplazamientos laborales y de estudio.

Renfe ha señalado también que la nueva programación sustituye ocho circulaciones cortas entre Cádiz y San Fernando Bahía Sur por dos servicios de recorrido completo entre Cádiz y Jerez de la Frontera. Con esta medida, se concentra la oferta en los trayectos con mayor utilidad para los viajeros y mejora la conexión entre los principales puntos de la línea.

De este modo, desde el próximo lunes, la oferta en día laborable de la línea completa Cádiz-Jerez será de 48 circulaciones, de las cuales 21 por sentido circularán entre Cádiz y Jerez, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, y tres por sentido conectarán el aeropuerto de Jerez con Cádiz. A esta programación se suman otros 12 servicios, seis por sentido, entre Jerez y Las Aletas.

Estos cambios forman parte del trabajo de Renfe para adaptar sus servicios a la evolución de la movilidad en la Bahía de Cádiz, con una oferta "más útil" para los clientes, "más equilibrada" en las horas de mayor demanda y "mejor ajustada a las condiciones reales de explotación ferroviaria", como se ha defendido.

Esta adaptación de la operativa a las condiciones de la infraestructura permitirá, además, mejorar la puntualidad del servicio.

Como se ha indicado, los servicios de Cercanías son "clave" para la movilidad cotidiana, ya que conectan áreas metropolitanas, municipios y zonas suburbanas, y forman parte del día a día de miles de ciudadanos.

Renfe contribuye así a la cohesión social y territorial, con desplazamientos seguros, fiables y adaptados a las necesidades de los usuarios.