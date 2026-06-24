Repullo (PP-A) dice que Algeciras (Cádiz) tiene "un gobierno estable" con Landaluce, de baja de militancia desde enero

El secretario general del PP de Andalucía y parlamentario, Antonio Repullo, en una atención a los medios en Huelva. - PP-A

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha sostenido este miércoles que el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) cuenta a día de hoy con "un gobierno estable" que está funcionando "con normalidad" a pesar de que su alcalde, José Ignacio Landaluce, dejó de ser militante del PP en enero de este año tras las denuncias por supuestos acosos sexuales, y señalando que la designación de candidatos para las municipales de 2027 corresponde a "la dirección nacional" del partido para ciudades grandes como esta.

En declaraciones a los medios durante un acto en Cádiz, Repullo ha aclarado que la situación de Landaluce con el PP es "exactamente la misma que hace seis meses", en referencia a esa baja de militancia que solicitó el propio alcalde de Algeciras.

"Algeciras tiene un gobierno estable, está funcionando con normalidad y eso es lo que queremos y lo que hacemos desde el Partido Popular, proponer estabilidad, mantener gobiernos que estén pendientes de que sus concejales estén trabajando en lo que les interesa a los vecinos, en este caso, Algeciras o cualquier otro municipio, y en eso vamos a insistir, en que sigan trabajando, solucionando problemas y alcanzando los retos, que son muchos que tiene la provincia de Cádiz", ha argumentado Repullo.

Sobre la elección de candidatos para las municipales de 2027, ha explicado que la determinación de la designación final de los mismos "corresponde a la dirección nacional" en las capitales de provincia y en los municipios de más de 100.000 habitantes, como es el caso de Algeciras.

Al respecto, se ha referido al calendario para dar nombres y determinar a las personas que se postularán a gobernar los distintos municipios, empezando desde los más pequeños para llegar hasta las grandes ciudades y capitales de provincia.

Al ser interpelado por los periodistas sobre la participación de Landaluce en la pasada campaña de las andaluzas, el representante del PP-A ha asegurado desconocer hasta qué punto esta persona ha formado parte de la campaña, argumentando que han sido "casi 800 municipios" en toda la comunidad andaluza y "no está al tanto de eso".