Rescatado un senderista lesionado e incapacitado en una zona de difícil acceso en la sierra de Cádiz

Rescate de un senderista en la sierra gaditana. A 31 de octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado a una senderista el pasado 31 de octubre en la sierra de Cádiz, en una "arriesgada maniobra" que combinó la intervención del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) con sede en Ubrique y patrullas de Seguridad Ciudadana, a un Helicóptero del Cuerpo y otro equipo del Greim, ambos con sede en Granada.

En concreto, una senderista había sufrido una fractura de tobillo quedando incapacitada en una zona de difícil acceso, una ruta situada en la Vereda Los Espartales en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, según ha precisado la Benemérita en una nota.

Se activó a los especialistas del Greim con base en Ubrique y, debido a la zona de difícil acceso para su extracción a pie, se coordinó una evacuación aérea con el helicóptero de la Guardia Civil de Granada y especialistas del Greim de Granada.

Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de octubre alrededor de las 15,20 horas cuando dos senderistas realizaban una ruta por la Vereda de Los Espartales, en pleno Parque natural de la Sierra de Grazalema, situado en las inmediaciones del municipio de Zahara de la Sierra.

Durante el trayecto una de ellas sufrió un incidente que le provocó una lesión grave, la fractura de un tobillo, quedando atendida por otra compañera en una zona de difícil acceso por ser abrupta y encajonada.

El aviso se recibió a la Central Operativa Compleja de esta Comandancia que inmediatamente activó al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) con sede en Ubrique y a patrullas de Seguridad Ciudadana.

Debido a la dificultad que presentaba el terreno tras intentar acceder con las coordenadas facilitadas, se coordinó un servicio conjunto con la participación de un helicóptero del cuerpo y otro equipo de especialistas del Greim, ambos con sede en Granada.

La "amplia experiencia" de los especialistas y el conocimiento de la zona, les llevó a transportar todo lo necesario para realizar un rescate complicado y realizar las primeras asistencias sanitarias, en la que era "necesaria combinar todas las unidades para la extracción de la accidentada mediante un ciclo de grúa". Tras localizar a la senderista accidentada, los propios guardias civiles proporcionaron la primera asistencia sanitaria a la víctima, inmovilizando la pierna para poder ser rescatada con seguridad.

Una vez atendida, los agentes coordinaron un dispositivo en el que se requirió la intervención del Servicio Aéreo de la Guardia Civil para realizar una extracción aérea con una "compleja maniobra" de rescate donde fue imprescindible el empleo de ciclos de grúa debido a la abrupta orografía del terreno.

Se vieron obligados a realizar maniobras de vuelo estacionario donde la pericia del piloto fue un factor fundamental que logró evacuar con éxito a la persona accidentada. Posteriormente se trasladó a zona segura donde esperaban los servicios sanitarios que la trasladaron en ambulancia al hospital de Ronda (Málaga).

La Guardia Civil ha valorado como "importante" el uso de la aplicación móvil 'Alertcops' totalmente gratuita que "permite contactar de forma directa y sencilla con las fuerzas y cuerpo de seguridad". De esta manera, y en casos como los éste, con solo pulsar el botón SOS la aplicación envía automáticamente nuestra ubicación al centro operativo más cercano.