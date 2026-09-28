Rescatados 13 migrantes, entre ellos dos mujeres y dos menores, en una neumática en la costa de Cádiz

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CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tripulación de la salvamar Enif ha rescatado en la madrugada de este lunes 28 de septiembre a 13 personas de origen magrebíes, entre ellos dos mujeres y dos menores de edad, que trataban de alcanzar la costa de Cádiz a bordo de una embarcación neumática.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que el primer aviso lo dio a las 23,00 horas del domingo el mercante Sierra Leyre, que permaneció fondeado junto a la neumática hasta la llegada de la salvamar.

Desde el Centro Coordinador de Salvamento en Tarifa y Algeciras se movilizó a la Enif, que en torno a las 01,00 horas llegó a la zona del avistamiento, a 35 millas al suroeste de Tarifa, en las inmediaciones del Banco del Hoyo, rescatando a las 13 personas de la neumática.

Finalmente, a las 3,50 horas se daba por finalizado el rescate, con el desembarco en el puerto de Algeciras de los migrantes rescatados.