1116456.1.260.149.20260912144238 Rescatados en Cádiz tres jóvenes tras quedar a la deriva al realizar pesca submarina y estar a punto de ahogarse - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres tripulantes de 20,22 y 26 años han sido rescatados este sábado en Cádiz tras quedar a la deriva en una situación de "inminente de ahogo" mientras realizaban pesca submarina, sin poder facilitar ubicación exacta.

La Guardia Civil ha detallado en un comunicado que los hechos han tenido lugar sobre las 10,30 horas de la presente jornada, cuando recibieron un aviso que informaba de la situación.

De esta forma, fue movilizada una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz, que inició la búsqueda de 3 varones a la deriva siendo localizados posteriormente frente ala Playa Santa María del Mar.

A las 11,00 horas los agentes localizaron a uno de los afectados en el agua y procedieron a su rescate. Además, solicitaron simultáneamente el apoyo de Salvamento Marítimo para localizar a los otros dos tripulantes.

Finalmente, los dos afectados restantes fueron localizados a las 11,10 horas y posteriormente embarcados en la patrullera de la Guardia Civil.

Así, han sido trasladados a la Base Naval de Puntales, con buen estado de salud. La embarcación, de unos cuatro metros de eslora, terminó hundiéndose.