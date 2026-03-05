Rescatan a un hombre que caminaba desorientado por las vías del tren en Jerez (Cádiz)

Agentes de la Policía Nacional rescatan a una persona mayor que se había desorientado y caminaba por las vías del tren en Jerez - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han informado del rescate de un varón de edad avanzada que se encontraba perdido y desorientado caminando por las vías del tren a su paso por la zona del aeropuerto de Jerez de la Frontera.

Según explicó el afectado a los agentes cuando fue localizado y rescatado, había salido de su casa en la pedanía de Guadalcacín y, en un momento dado, se había perdido, desconociendo dónde se encontraba y cómo se había introducido en el trazado del ferrocarril, ha indicado en una nota la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 28 de febrero sobre las 13,15 horas, cuando el 091 recibía llamada del centro de control de Adif indicando que habían detectado a un hombre caminando por las vías férreas, en sentido a la ciudad jerezana, lo que constituía un serio peligro tanto para su vida como para el tráfico de trenes.

Inmediatamente se desplegó un dispositivo de búsqueda teniendo en cuenta la peligrosidad de la situación. En pocos minutos se localizaba al afectado a la altura de las vías con el puente de la carretera nacional N-346.

Se trataba de un varón de cierta edad que en el momento de ser localizado estaba desorientado y "muy asustado", y que, aunque había podido auparse al talud de separación, el agotamiento que presentaba le estaba ocasionando que se deslizara de nuevo a las vías. Ante esto, los agentes tuvieron que saltar el vallado de protección y realizar una cadena humana para lograr sacar al hombre de la zona de peligro.

Tras comprobar que, además del agotamiento físico y mental, el afectado no padecía traumatismos ni lesiones, se llevó a cabo su traslado hasta su domicilio, donde sus familiares manifestaron que sufría un enfermedad degenerativa en sus primeros estadios.