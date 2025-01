Rosario Flores recoge en Fitur su nombramiento como embajadora de la XI edición del Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz)

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tío Pepe Festival ha presentado este miércoles su undécima edición en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2025, con la participación destacada de Rosario Flores, embajadora de este evento cultural que se celebra cada verano en las emblemáticas bodegas de González Byass en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En este contexto, Gonzalez Byass ha presentado su nuevo spot para Tío Pepe Festival bajo el título 'El Sol de Andalucía', con el que iluminar la idiosincrasia de un festival de aromas y sabor hecho con el corazón, como ha informado la organización en una nota.

Cruzado por un mensaje "poético y simbólico", la pieza audiovisual pone en valor la importancia de proteger la transmisión de conocimientos entre el maestro y el aprendiz, tan presente en el universo bodeguero y la milenaria cultura vinícola.

"En un mundo cada vez más globalizado es de vital importancia proteger nuestras raíces, las que nos hacen singulares. Tío Pepe Festival es mucho más que un festival de música y enogastronomía. Es la representación de nuestra propia esencia, rica y diversa, transmitida por nuestros mayores con esa pasión y esa autenticidad que nos hacen únicos y diferentes", ha destacado durante su intervención Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo en Jerez de González Byass.

En paralelo, ha puesto el acento en "la marcada identidad" de un festival que se adapta a un conjunto monumental bodeguero que abre sus puertas "de par en par", que "presume de ser jerezano y muy andaluz" y que pone en valor "gran parte de un legado que se sigue transmitiendo de generación en generación, de maestro a aprendiz", gracias al "compromiso y la sabiduría de una familia de vinos".

Como "claro ejemplo" de la herencia de este legado y de la transmisión de este arte en una saga jerezana, se presenta Rosario Flores, hija de la artista Lola Flores y embajadora de este festival. "Agradezco de corazón su generosidad y su empeño, así como la constancia de abanderar Jerez y nuestro estilo de vida", ha dicho Vergara.

La artista de raíces jerezanas, que en el transcurso del acto ha agradecido a su vez el simbólico reconocimiento que se le ha entregado, visitará Tío Pepe Festival 2025 el domingo 20 de julio para presentar en vivo su nuevo disco, 'Universo de ley', en una gira homónima que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpretará todos sus grandes éxitos como forma de agradecer a la vida y a quienes a lo largo de todos estos años han vibrado con su sensibilidad artística.

El álbum que presentará es "una vuelta a la raíz", un homenaje a sus inicios en el que le acompañan Sebastián Yatra, Fito Páez, Carlinhos Brown, Natalia Lafourcade, Mon Laferte o la Niña Pastori.

A lo largo de sus 11 ediciones González Byass "ha sabido trasladar el estilo de vida y la esencia que rodean a Tío Pepe, parte del imaginario colectivo y la historia viva de nuestro país, con un reto: experimentar con los cinco sentidos para dejarse cautivar", ha señalado la organización.

La XI edición del Tío Pepe Festival, con conciertos aún por desvelar, presenta un cartel en el que destacan los nombres de Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo, la legendaria diva del sonido disco, Gloria Gaynor, el grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys, los estadounidenses Train, Jethro Tull con su gira 'Las 7 Décadas', la banda Rumours of Fleetwood Mac, el espectáculo 'This is Michael', con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun.

A ellos se suman, Ana Belén, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo, que suman "diversidad artística", desde el pop y el flamenco contemporáneo a sonidos referentes del rock español.

El acto de este miércoles, desarrollado en el Pabellón de Andalucía de Ifema Madrid, ha contado además con la presencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.