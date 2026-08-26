Rota (Cádiz) lleva a cabo la reubicación de camaleones de una zona donde se construirán más de 700 viviendas

Prospecciones nocturnas para la detección de ejemplares de camaleón en una zona de Rota donde se construirán próximamente más de 700 viviendas. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha informado de que desde el lunes se están llevando a cabo tareas de prospección y traslocación de ejemplares de camaleón y otras especies de fauna protegida asociadas a los terrenos del ámbito R1, donde se van a iniciar unas obras de urbanización con la previsión de construir 726 viviendas, además de un nuevo parque, áreas deportivas, de ocio y equipamientos públicos.

En una nota, el Consistorio ha explicado que las labores de localización se están desarrollando mediante prospecciones nocturnas, metodología especialmente adecuada para la detección de ejemplares de camaleón.

Una vez localizados, los animales son recogidos y trasladados a zonas previamente identificadas como "adecuadas" para su liberación, atendiendo a sus características ambientales y a las necesidades de conservación de la especie, en este caso, dentro de la Base Naval tal como indicaban las autorizaciones de la Junta de Andalucía.

A lo largo de estas noches la coordinación ambiental entre las empresas Brezos y Lygos, así como los técnicos municipales, están realizando prospecciones nocturnas para localizar los ejemplares. Hasta el momento se han capturado y trasladado en torno a 30 ejemplares entre adultos --varios de ellos hembras preñadas-- y crías recién nacidas.

El procedimiento cuenta con la aprobación, supervisión y visto bueno de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Rota, garantizando que las actuaciones se desarrollen conforme a los criterios y medidas de protección establecidos por las leyes de flora y fauna y la Ordenanza del Camaleón, para las especies presentes en el ámbito.

Además, la intervención se ha puesto en marcha tras la reunión de coordinación mantenida con la Junta de Compensación, la empresa contratista y el equipo encargado de la coordinación ambiental de los trabajos, con el objetivo de garantizar que el inicio de las actuaciones se lleve a cabo "con todas las garantías" de protección y conservación de la fauna presente en la zona.

Con esta actuación, el Ayuntamiento ha trasladado su compromiso con la protección de la biodiversidad y la conservación del camaleón como especie insigne, compatibilizando el desarrollo de las actuaciones previstas en el R1 con la adopción de todas aquellas medidas necesarias para minimizar su afección sobre el medio natural.

Como parte de las medidas ambientales previas al inicio de las obras, se llevará a cabo un inventario de la vegetación existente en los terrenos, con especial atención a aquellos ejemplares que, por sus características y estado de conservación, puedan ser susceptibles de trasplante.

El objetivo de este inventario será identificar y valorar la vegetación trasplantable para establecer las actuaciones necesarias que permitan su correcta conservación y, cuando sea técnicamente viable, su traslado y posterior mantenimiento en ubicaciones adecuadas del propio sector.

De esta manera, las actuaciones previas al inicio de las obras incorporan un conjunto de medidas destinadas a preservar tanto la fauna como la vegetación de interés, reforzando el compromiso municipal con una ejecución de los trabajos responsable, coordinada y respetuosa con el entorno.