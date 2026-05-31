San Fernando acoge el Congreso de Camarón con motivo del 75 aniversario de su nacimiento

Imagen del Congreso de Camarón - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Museo Camarón en San Fernando, ha sido el punto de encuentro de "la reflexión, el conocimiento y la emoción" en torno a la figura de José Monje Cruz. El Congreso celebrado con motivo del 75 aniversario de su nacimiento ha reunido en San Fernando a familiares, compañeros de profesión, investigadores, periodistas, docentes universitarios y artistas que han contribuido a "profundizar en el legado de quien continúa siendo una de las figuras más universales del flamenco". El balance realizado por el Ayuntamiento de San Fernando ha sido "altamente positivo, tanto por la calidad de los contenidos presentados como por la respuesta obtenida por parte de asistentes, especialistas y medios de comunicación".

Por el simposio ha pasado su viuda, Dolores Montoya 'La Chispa', su hija Rocío Monje, artistas que compartieron escenario y vivencias con Camarón como Paco Cepero o Manolo Rosa, quienes han contado muchas anécdotas, así como flamencólogos, escritores, cantaores, cantaoras y especialistas procedentes de distintos ámbitos académicos y culturales, tal y como ha señalado el Consistorio de la localidad en una nota de prensa.

A través de conferencias, mesas redondas y conversaciones, se ha abordado tanto la dimensión artística y revolucionaria del mito como el perfil más íntimo y personal de José Monje.

Desde la jornada del viernes, el Centro de Interpretación ha registrado una constante afluencia de público, atraído por una programación que "ha despertado un notable interés y una importante repercusión mediática".

De esta manera, los intervinientes han agradecido la organización del Congreso porque, además de lo que significa de puesta en valor del artista isleño, ser un punto de encuentro de otros artistas y reconocidas voces, es un motivo para disfrutar del Museo que "es una realidad y toda una referencia de la oferta cultural vinculada al flamenco en nuestro país".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este primer y destacó la repercusión que ha tenido más allá del ámbito local.

"La repercusión alcanzada por el congreso confirma que Camarón sigue siendo un referente cultural de primer nivel, de lo que hemos vivido estos dos días en San Fernando se ha estado haciendo eco la prensa nacional en general y también la especializada", ha señalado.

Así, Cavada ha agradecido el compromiso de todos los participantes y puso en valor la diversidad de perfiles que han formado parte del encuentro. "Contamos con expertos procedentes del flamenco, el periodismo, la antropología, la investigación universitaria, la gestión cultural y, por supuesto, con la propia familia de Camarón. Esa pluralidad ha enriquecido enormemente el contenido de las jornadas", ha afirmado.

La regidora ha destacado además la vigencia del legado del artista isleño más de tres décadas después de su fallecimiento. "Que, 34 años después de su pérdida, Camarón siga siendo objeto de congresos, estudios, investigaciones y nuevas reflexiones habla por sí solo de la dimensión de su figura. Es una fuente inagotable de conocimiento y de inspiración que continúa generando nuevas miradas y descubrimientos", ha subrayado.

Por su parte, Dolores Montoya 'La Chispa' ha ensalzado la figura de José Monje tanto desde el plano familiar como desde su trascendencia artística. "Yo creo que el 90% de la gente dice que él es el mejor. Y es el público quien lo demuestra, porque lo sigue pidiendo, lo sigue queriendo y lo sigue recordando", ha manifestado.

Asimismo, ha valorado "muy positivamente" el trabajo realizado por el Ayuntamiento de San Fernando, Universal Music, GTS y el resto de entidades implicadas en la conmemoración del 75 aniversario del nacimiento de Camarón, destacando que todos los compromisos adquiridos se están cumpliendo.

En este sentido, ha enmarcado algunas de las grandes citas que aún están por celebrarse, como los conciertos previstos para los días 2 y 3 de julio y el gran homenaje multiartista que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid.

Precisamente sobre este último evento, 'La Chispa' ha bromeado "con orgullo" al comprobar la enorme respuesta del mundo artístico. "No caben en tan poco tiempo la cantidad de artistas que quieren estar en el homenaje a Camarón", ha afirmado.

Así, el congreso "no solo ha servido para reunir algunas de las voces más autorizadas en torno a Camarón, sino también para sembrar nuevas investigaciones y generar conocimiento que permitirá que su legado continúe creciendo, inspirando y perdurando para las generaciones futuras".

DEL ARTISTA A LO HUMANO

Haciendo un recorrido por las jornadas, el Congreso Internacional dedicado al 75 aniversario del nacimiento de Camarón de La Isla arrancó en San Fernando con una "mirada íntima" al artista.

La periodista Paz Santana ha conducido una "emotiva conversación" con miembros de la familia Monje, que ha permitido acercarse al lado más humano de José Monje Cruz.

Los recuerdos compartidos han servido para reconstruir la figura del cantaor más allá de los escenarios, resaltando su dimensión familiar y el profundo vínculo que siempre mantuvo con su tierra natal.

La jornada ha continuado con la intervención del escritor y periodista Juan José Téllez, quien ha ofrecido una reflexión sobre el significado histórico y cultural de 'La Leyenda del Tiempo' o cómo el propio periodistas contaba, "el tiempo de la leyenda", considerado uno de los discos más influyentes de la música española contemporánea.

Téllez ha destacado cómo aquella obra "rompió los límites tradicionales del flamenco y abrió caminos que hoy siguen marcando a nuevas generaciones de artistas". Además, hubo tiempo para analizar la obra de otros artistas como la mesa redonda dedicada al centenario de El Chato de La Isla.

Los participantes han reivindicado la importancia de esta figura fundamental para comprender el contexto artístico en el que se desarrolló el joven Camarón. Durante el encuentro se ha puesto de relieve el papel de las peñas, de los espacios de convivencia flamenca y de las sagas artísticas isleñas en la construcción de una identidad cultural propia que continúa viva.

Las intervenciones han coincidido en señalar que la historia del flamenco en San Fernando no puede entenderse sin la aportación de nombres como El Chato, cuya influencia "sigue presente en el cante actual".

Por su parte, la sesión de tarde estuvo marcada por el análisis musical. El musicólogo y escritor Faustino Núñez ha profundizado en la relación artística entre Camarón y Paco de Lucía, "una alianza que transformó definitivamente el flamenco contemporáneo".