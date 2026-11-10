San Fernando (Cádiz) activará este miércoles su plan de preemergencia ante aviso naranja por la borrasca Charles

Operario municipal de San Fernando limpiando una calle de restos de hojas y ramas ante aviso naranja por lluvias. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado que tiene previsto activar este miércoles 11 de noviembre su plan de preemergencia desde las 09,00 horas por la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el paso de la borrasca Charles por la provincia de Cádiz.

Entre las primeras medidas preventivas se encuentra el cierre de todos los parques, del cementerio y de las instalaciones deportivas al aire libre desde las 00,00 horas de esta noche, por lo que permanecerán cerrados durante toda la jornada de mañana.

En un comunicado, ha indicado que coincidiendo con esta alerta a las 12,00 horas, en función de la evolución de las previsiones meteorológicas, se procederá a activar también el Plan Municipal de Emergencias.

El gobierno local ha reunido este martes a todo el operativo municipal de emergencias para anticiparse a posibles incidencias, coordinar los recursos disponibles y tener preparada la capacidad de respuesta de la ciudad.

Desde hoy se están intensificando los trabajos preventivos, especialmente en las redes de alcantarillado, limpieza, revisión del arbolado y actuaciones en los puntos de la ciudad más sensibles a posibles inundaciones.

Como se ha apuntado, la jornada de mañana coincide con la convocatoria de una huelga general, una circunstancia que también se ha tenido "especialmente en cuenta" en la planificación del dispositivo.

El Ayuntamiento de San Fernando ha asegurado que quiere "garantizar el legítimo derecho de los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga" además de "cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía y garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia".

Para ello, se han organizado los efectivos municipales disponibles y previsto la colaboración y el refuerzo de empresas externas que puedan intervenir con rapidez ante cualquier incidencia que afecte a edificios, calles, redes de alcantarillado o infraestructuras públicas.

El Ayuntamiento ha señalado que irá adoptando las decisiones que sean necesarias en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

REFUERZO DE SERVICIOS MÍNIMOS

El dispositivo municipal contará con la participación coordinada de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos y los servicios de Parques y Jardines, Mantenimiento Urbano, Vías y Obras, electricistas y Limpieza, así como con la empresa Hidralia.

Se reforzarán los servicios mínimos y los recursos disponibles, tanto presenciales como de guardia y disponibilidad, con el objetivo de garantizar "una respuesta rápida y eficaz" ante cualquier incidencia que pueda producirse como consecuencia del temporal.

Al respecto, se ha indicado que, aunque el Consistorio isleño lleva "meses" desarrollando labores de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento en distintos puntos de la ciudad, durante este martes se están intensificando los trabajos en los imbornales de las zonas "más sensibles", sobre todo como consecuencia de las correntias y arrastre de restos en el día de ayer, cuando cayeron 100 litros en poco tiempo, así como la supervisión de las bombas hidráulicas y de los puntos de evacuación de aguas.

También se está comprobando el funcionamiento de las infraestructuras de drenaje, como el estanque de agua del Cerro, que ya funcionó durante el episodio de lluvias de ayer, y se están revisando y reforzando las medidas de protección en aquellos enclaves que presentan mayor riesgo de acumulación de agua.

Entre ellos se encuentran los entornos de los colegios Erytheia y Ardila y el Museo Camarón, donde se repartirá materiales y elementos de contención, como sacos y barreras, para dirigir el agua y evitar que pueda entrar en viviendas y edificios.

El Ayuntamiento ha explicado que tiene también preparado un dispositivo de regulación del tráfico que contempla posibles cortes en calles "especialmente vulnerables", como Santo Entierro, San Nicolás y Almirante Cervera, así como en distintos puntos de la zona baja de la ciudad, entre ellos Buen Pastor, San Onofre y San Marcos.

En caso de que las circunstancias lo requieran, se establecerán restricciones a la circulación y desvíos alternativos por la Ronda del Estero.

Estas medidas se adoptarán en función de la intensidad de las precipitaciones y de las posibles incidencias que se produzcan.

En cuanto al servicio de recogida de residuos, se establecerá un dispositivo específico adaptado a las condiciones meteorológicas adversas.

Como medida preventiva, se evitará la retirada ordinaria de los contenedores, de manera que estos mantengan cierta carga en su interior y ganen estabilidad frente a las fuertes rachas de viento. De esta forma, se reduce el riesgo de que puedan desplazarse, volcar o ser arrastrados por el viento hasta la calzada, obstaculizando la circulación y generando situaciones de peligro tanto para los conductores como para los peatones.

Sus dimensiones y características hacen que su manejo resulte "especialmente complicado" en episodios de viento intenso, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía y ha pedido que se evite depositar residuos en los contenedores, especialmente en el entorno de las islas de recogida, con el fin de evitar acumulaciones innecesarias, molestias y posibles riesgos durante el temporal.

No obstante, se mantendrán servicios específicos para atender las necesidades que puedan surgir.

Además, se mantiene una comunicación y coordinación permanente con las federaciones vecinales y las asociaciones de las distintas zonas de la ciudad para trasladarles información sobre las alertas meteorológicas y las medidas preventivas adoptadas y establecer canales de colaboración y respuesta ante posibles situaciones de emergencia que pudieran producirse como consecuencia del temporal.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha recomendado a la población extremar las precauciones, evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y retirar o asegurar cualquier objeto situado en balcones, azoteas y ventanas que pueda desprenderse por efecto del viento.

También se ha aconsejado prestar "especial atención" a las indicaciones de los servicios de emergencia y no acercarse a parques, arbolado o elementos que puedan verse afectados por las fuertes rachas.