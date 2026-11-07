San Fernando (Cádiz) celebra Santa Cecilia con un homenaje a Manuel de Falla y el estreno de una obra

Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha organizado una programación especial con motivo del Día de la Música y la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que ofrecerá tres propuestas musicales los días 15, 19 y 20 de noviembre en el Real Teatro de Las Cortes. Una iniciativa impulsada conjuntamente por las concejalías de Cultura y Juventud con el objetivo de celebrar la música, dar visibilidad al importante tejido musical de la ciudad y abrir espacios a nuevos talentos y creadores.

La programación reúne a distintas formaciones y artistas vinculados a San Fernando, desde agrupaciones con una reconocida trayectoria hasta jóvenes intérpretes y compositores que están desarrollando su carrera, según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata así de una apuesta por la participación de las entidades musicales locales y por acercar al público diferentes estilos y repertorios, con propuestas que van desde la música cinematográfica y la zarzuela hasta el piano y la creación contemporánea.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado que esta programación permite celebrar Santa Cecilia poniendo el foco en el talento musical que existe en San Fernando y en el trabajo que desarrollan sus asociaciones y colectivos culturales.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que las áreas de Cultura y Juventud trabajen de la mano para generar oportunidades, especialmente para quienes están comenzando su trayectoria artística, y para que el Real Teatro de Las Cortes sea también un espacio de encuentro y proyección de los nuevos creadores.

Pacheco ha señalado igualmente que la programación tiene un significado especial al coincidir con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una figura fundamental de la música española y estrechamente vinculada a la provincia de Cádiz.

En este contexto, ha resaltado especialmente la celebración de un concierto dedicado al compositor que, además de recuperar algunas de sus obras más conocidas, permitirá estrenar una creación de Paula Iglesias-Sigler, compositora isleña que representa el presente y el futuro de la creación musical de nuestra tierra.

Así, la programación comenzará el 15 de noviembre, a las 12,00 horas, con Melodías en armonía, el tradicional concierto de Santa Cecilia a cargo de la Orquesta de la Asociación Músico Cultural San José. La formación ofrecerá un recorrido por conocidas bandas sonoras y piezas del repertorio clásico y popular, con obras de compositores como John Barry, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, John Williams, Nicola Piovani o Johann Strauss.

El concierto contará, además, con la participación de distintos artistas invitados que enriquecerán la propuesta con intervenciones de trompeta, violín, clarinete, flauta, danza y voz. Así, el público podrá disfrutar de temas tan reconocibles como 'Bailando con lobos', 'La lista de Schindler' o 'La vida es bella', junto a piezas como 'Moon River', 'Can't Help Falling in Love' y 'My Way'. La dirección musical correrá a cargo de Francisco Hernández Lora, con arreglos de Francisco Salas Jiménez y José Ribera Tordera.

El 19 de noviembre, a las 20,00 horas, será el turno de 'La memoria de la zarzuela', una propuesta protagonizada por la Coral de San Fernando y el Cuarteto Isbilya que recuperará algunas de las páginas más populares de este género lírico español.

El programa realizará un recorrido por títulos imprescindibles como 'La Calesera', 'Doña Francisquita', 'Luisa Fernanda', 'La del Soto del Parral'', La Rosa del Azafrán', 'Marina', 'El barberillo de Lavapiés'' o 'La verbena de la Paloma', entre otros. Un repertorio que "permitirá revivir algunas de las melodías más conocidas de la zarzuela y acercarlas a nuevos públicos".

La programación concluirá el 20 de noviembre, a las 20,00 horas, con Gades, un concierto de piano concebido como homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento. La propuesta, integrada íntegramente por composiciones de autores gaditanos, incluirá algunas de las obras más reconocidas del maestro y adaptaciones de piezas orquestales que facilitan su interpretación y acercamiento a distintos públicos y espacios.

Uno de los momentos más destacados de esta cita será el estreno de la Suite Gades, de la compositora isleña Paula Iglesias-Sigler. Una obra estructurada en tres piezas que rinde homenaje a la tierra gaditana, a su mar, sus paisajes, sus gentes y sus ritmos.

La composición toma como inspiración elementos tan representativos de la cultura musical de la provincia como los tanguillos y las alegrías de Cádiz, además de rendir tributo a figuras esenciales de nuestra música como Manuel de Falla y Camarón de la Isla.

Los tres conciertos tendrán lugar en el Real Teatro de Las Cortes y contarán con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de una programación que une tradición, patrimonio musical, participación de las entidades locales y nuevas expresiones artísticas.