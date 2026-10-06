San Fernando (Cádiz) organiza la IV edición de 'Cita con la Arqueología' con siete conferencias de patrimonio histórico

Pepa Pacheco presentando la IV edición de 'Cita con la Arqueología'. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y la Asociación ASPA vuelven a unir esfuerzos para acercar el conocimiento sobre el patrimonio histórico y arqueológico a la ciudadanía con una nueva edición de 'Cita con la Arqueología', un ciclo de conferencias que alcanza ya su cuarta edición y que se ha consolidado como una propuesta cultural con un público cada vez más amplio.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y la responsable de ASPA,Isabel Cáceres, han presentado la programación de esta nueva edición, que se desarrollará entre los meses de octubre y mayo, con una conferencia mensual, salvo en diciembre.

Pacheco ha destacado el crecimiento que ha experimentado el ciclo desde su primera edición, tanto por la calidad y diversidad de sus ponentes como por el aumento de público. En este sentido, ha señalado que estas citas cuentan ya con un público habitual y que, además, están atrayendo a personas procedentes de otras localidades interesadas en conocer el patrimonio y la arqueología.

Por su parte, la responsable de ASPA ha explicado que la asociación mantiene entre sus objetivos la defensa, investigación y difusión del patrimonio histórico y arqueológico, y que este ciclo permite establecer sinergias con las instituciones para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan investigadores y especialistas de distintos puntos de España.

Todas las conferencias se celebrarán en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, serán de entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo. Así, la programación comenzará el próximo jueves 15 de octubre con el doctor Sebastián Celestino Pérez, coordinador del yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, uno de los enclaves más relevantes para el conocimiento de la cultura tartésica. Bajo el título 'Más allá del logro de Tarteso: el yacimiento de Casas del Turuñuelo', abordará los últimos descubrimientos y la relevancia de un enclave que está aportando nuevos datos sobre esta civilización.

El 19 de noviembre será el turno del doctor Diego Romero Vera, profesor titular del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que ofrecerá una conferencia dedicada a Carissa Aurelia, uno de los grandes yacimientos arqueológicos de la provincia de Cádiz. Bajo el título 'Carissa Aurelia al descubierto', repasará las novedades obtenidas durante los últimos años de excavaciones.

Tras el paréntesis del mes de diciembre, el ciclo regresará en enero con Francisco Larón Castellano, coordinador de los enclaves arqueológicos de la Red de Espacios Culturales de Andalucía, que acercará al público la historia y arquitectura del Teatro Romano de Cádiz, considerado uno de los grandes teatros romanos de la Península Ibérica. En febrero, María Auxiliadora Llamas Márquez, conservadora del Museo de Cádiz y presidenta de ICOM España, ofrecerá una mirada al proceso que existe detrás de cada pieza arqueológica que llega a un museo. Con la conferencia 'Cómo se hace un museo: de la recolección a la exposición', explicará el recorrido que va desde el descubrimiento de una pieza en un yacimiento hasta su conservación, estudio y exposición pública.

El mes de marzo volverá a estar dedicado a la presencia de las mujeres en la historia con la catedrática de la Universidad de Granada Macarena Bustamante hablará sobre 'El lujo y la ostentación de las indumentarias femeninas romanas', acercándose a la vestimenta como elemento para conocer la posición social de las mujeres en la sociedad romana.

En abril, el ciclo incorporará una mirada desde la paleobiología de la mano de José Carrión, catedrático de Paleobiología, que explicará cómo el estudio de pequeñas semillas, granos y otros restos vegetales encontrados en los yacimientos permite reconstruir los paisajes y ecosistemas del pasado y conocer cómo era el territorio hace miles e incluso millones de años.

La cuarta edición concluirá en mayo con Fernando Prados Martínez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, que se acercará a las necrópolis de Baelo Claudia con la conferencia 'Más allá de la magia y la superstición: el confín mediterráneo'. Una mirada desde la necrópolis de Baelo Claudia.