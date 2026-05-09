San Fernando (Cádiz) prepara el centenario del Elcano con más de 20 actividades y un legado cultural permanente

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la plataforma 'La Isla y Elcano' durante la reunión. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando y la plataforma 'La Isla y Elcano' han mantenido un nuevo encuentro de trabajo para seguir avanzando en la organización de la conmemoración del centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Durante la reunión se ha avanzado que el programa buscan dejar un legado permanente e incluirá más de una veintena de iniciativas, entre ellas exposiciones, conferencias, actividades de divulgación y proyectos educativos, con el objetivo de implicar de forma activa a los centros escolares y a la comunidad educativa en esta efeméride.

En el encuentro con la alcaldesa, Patricia Cavada, se han abordado las principales líneas de trabajo junto a la plataforma, que ya integra a unas 40 entidades, así como varias propuestas concretas para dar forma al calendario de actividades, según ha informado el Consistorio en una nota.

Asimismo, se ha destacado que las actividades no se limitarán a acciones puntuales, sino que buscan dejar un legado permanente en la ciudad. En este sentido, se han planteado iniciativas culturales y patrimoniales, como exposiciones y otros proyectos, destinados a reforzar la memoria colectiva vinculada al buque escuela y a la tradición naval de San Fernando.

La alcaldesa ha destacado durante la reunión el compromiso municipal con esta celebración y ha trasladado a la plataforma el respaldo institucional del Ayuntamiento para el desarrollo de las distintas acciones previstas. En este sentido, ha avanzado que el Consistorio habilitará en 2027 una línea específica de financiación destinada a dar cobertura económica a las actividades impulsadas en el marco del centenario.

Además, el Ayuntamiento continúa trabajando de forma coordinada con la Armada y la comisión oficial de la conmemoración en iniciativas como la edición de un libro conmemorativo o la organización de una gran exposición dedicada al buque escuela, que se instalará en un espacio destacado. Esta muestra, que tendrá su primera sede en San Fernando a principios de 2027, recreará el buque a través de fotografías de sus viajes por todo el mundo --procedentes de un concurso fotográfico ya en marcha-- y de imágenes de su trayectoria a lo largo de sus cien años de historia.

La efeméride no solo conmemorará el centenario del emblemático navío, sino que también servirá para reconocer el papel esencial de San Fernando en su trayectoria, mantenimiento y conservación, reforzando así la identidad naval y marítima de la ciudad.

HOMENAJE EN LA MAGDALENA

En esta línea, el Ayuntamiento ya trabaja en actuaciones de carácter permanente vinculadas a esta conmemoración. Entre ellas destaca la incorporación de un elemento simbólico relacionado con el centenario en el futuro Parque Metropolitano de La Magdalena. En concreto, el área infantil situada junto al edificio de 'El Astillero' -concebido como homenaje al primer astillero asentado en este enclave- contará con una tematización centrada en la construcción naval.

Este espacio incluirá como principal atractivo un gran barco inspirado en el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, cuya silueta y simbolismo histórico servirán de referencia para crear un espacio lúdico y educativo pensado para el disfrute de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa trabajando en la puesta en valor de la tradición naval y de la importancia histórica del Buque Escuela Elcano para San Fernando, no solo desde una perspectiva patrimonial, sino también apostando por proyectos duraderos, con impacto social y capaces de fortalecer el vínculo de la ciudad con su historia marítima.