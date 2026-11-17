La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la presentación de la campaña por el 25N - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha presentado la campaña y la programación organizada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año pone el foco especialmente en la juventud y en la proliferación de nuevos discursos machistas y antifeministas a través de las redes sociales.

Bajo el lema 'Ante las violencias machistas, los jóvenes no son el futuro, son el cambio', la iniciativa pretende ofrecer herramientas para identificar las nuevas formas de desigualdad, combatir los discursos negacionistas y prevenir comportamientos que normalizan el control, la cosificación de las mujeres y las relaciones afectivas basadas en la posesión, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha señalado que, "aunque se han producido importantes avances en materia de igualdad, estamos asistiendo también a la expansión de discursos que cuestionan esos avances, que pretenden devolvernos a modelos de sociedad que creíamos superados y que ponen en tela de juicio derechos y libertades conquistados después de décadas de lucha feminista".

En ese sentido, ha mostrado su preocupación por "la influencia" que están adquiriendo fenómenos como la denominada 'machosfera' o 'manosfera' y las corrientes 'tradwives', que bajo formatos de entretenimiento y estilos de vida "aparentemente inofensivos", difunden "mensajes antifeministas y recuperan modelos tradicionales de dependencia y subordinación de las mujeres".

Las redes sociales, además de entretenimiento, "son lugares donde nuestros jóvenes se informan, se relacionan, construyen su identidad y establecen sus relaciones afectivas", ha señalado Cavada, quien ha instado a "prestar atención a lo que sucede en esos entornos y ofrecerles herramientas para desarrollar una mirada crítica".

La alcaldesa ha destacado que la campaña de este año quiere dar protagonismo a los jóvenes, explicando que "no podemos seguir hablándoles únicamente del futuro, porque el cambio tiene que producirse en el presente".

"Queremos que se reconozcan como parte de la solución, que cuestionen los contenidos que reciben y que sepan reaccionar cuando una situación de violencia se produce a su alrededor", ha comentado.

No obstante, ha reconocido que la juventud de hoy "es más exigente y tiene muchas más herramientas para rechazar el machismo y se cuestionan determinados comportamientos que otras generaciones anteriores toleraban".

La campaña audiovisual, que se ha presentado junto a la programación, utiliza un experimento social protagonizado por dos chicos y una chica que se enfrentan a rumores y situaciones que encuentran en las redes sociales. La propuesta invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando la violencia aparece en nuestro entorno, si la reconocemos, la denunciamos, la compartimos, nos reímos o miramos hacia otro lado.

Según se ha resaltado, la historia en la que se inspira el audiovisual está basada en cuentas reales sobre San Fernando, que actualmente existen en redes sociales. Por lo que se ha querido ejemplificar para ver el alcance que puede tener esta problemática que toca a la juventud isleña "de una manera cercana".

La iniciativa pretende convertirse también en un recurso pedagógico para trabajar en los centros educativos, los hogares y el conjunto de la ciudadanía.

PROGRAMACIÓN PARA CONCIENCIAR

Por su parte, la delegada de Mujer, Igualdad y LGTBI, Isabel Blanco, ha explicado que la programación se ha diseñado con la intención de "ir más allá" de los actos conmemorativos del 25 de noviembre, incorporando propuestas de divulgación, formación, reflexión y participación.

Entre las iniciativas destaca el proyecto 'Combatir con memoria. Un paseo por la historia en femenino para responder a los discursos actuales de desigualdad', una agenda feminista para 2027 elaborada por la isleña Ángeles Taro.

La publicación recuperará a través de sus 12 meses acontecimientos históricos, referencias y testimonios de mujeres que fueron invisibilizadas, relacionándolos con los discursos antifeministas que siguen presentes en la actualidad.

La segunda gran propuesta es el documental 'RED FLAG. Un documental sobre el algoritmo del patriarcado', realizado por Relatoras, el equipo integrado por Vanesa Perondi y Sara Gallardo, especializadas en documentales sobre derechos humanos, feminismo y memoria democrática.

Su estreno tendrá lugar el 18 de noviembre a las 18,30 horas en el Centro de Congresos de San Fernando.

El documental llegará también al alumnado de Secundaria de San Fernando los días 18 y 20 de noviembre, con proyecciones y debates junto a Sandra Morales, historiadora del arte y divulgadora jerezana en redes sociales, cuyo trabajo está vinculado a la recuperación de la memoria de las mujeres y la crítica a los estereotipos culturales.

La programación continuará el 23 de noviembre en el cine de San Fernando Plaza con la psicóloga Isa Luque, conocida como Psicowoman, que compartirá con alumnado de cuarto de ESO y Bachillerato y con el público interesado la propuesta 'Viva el #Amor del bueno. Otras formas de vivir el amor son posibles', centrada en las relaciones afectivas saludables, el sexismo y los mitos del amor romántico.

El acto central tendrá lugar el 25 de noviembre, cuando las asociaciones de mujeres de San Fernando han convocado a la ciudadanía a las 17,30 horas en la Plaza del Rey para participar en la manifestación hasta la Plaza de la Iglesia, donde se procederá a la lectura del manifiesto y al homenaje a las víctimas de la violencia machista. El acto contará además con la participación de las academias de baile de la ciudad, que representarán la obra 'Compás de luz'.

La programación concluirá el 26 de noviembre con las jornadas 'Tradwives y neomachismos', que reunirán a tres especialistas: Rosa Márquez de la Orden abordará el regreso del modelo del ángel del hogar en la era TikTok; Iván Sambade Baquerín analizará la transformación sexista de las masculinidades en la postmodernidad digital; y Paloma Tosar profundizará en la autodefensa feminista como respuesta a la nueva reacción patriarcal.

La jornada finalizará con el espectáculo de la humorista, actriz y dramaturga Patricia Sornosa, conocida por su humor ácido y feminista.

La concejala ha subrayado que el objetivo es que estas actividades contribuyan a generar conciencia y respuestas colectivas.

"La violencia machista no empieza únicamente cuando se produce una agresión, también se alimenta de los discursos que justifican la desigualdad, de los comportamientos que normalizan el control, de la cosificación de las mujeres y de los silencios que permiten que todo eso continúe", ha manifestado.

El Ayuntamiento ha reivindicado la importancia de la educación, la prevención y la implicación de toda la sociedad para avanzar hacia una igualdad real y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.