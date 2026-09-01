San Fernando destina 60.000 euros al Banco de Alimentos de Cádiz para la atención de familias vulnerables

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en una visita al Banco de Alimentos de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) va a renovar este año su colaboración con el Banco de Alimentos de Cádiz con una aportación económica de 60.000 euros, con el objetivo de garantizar la atención y la cobertura alimentaria de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que vienen siendo atendidas a través de esta entidad y de las distintas asociaciones colaboradoras de la ciudad.

En una nota, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que esta colaboración "permite consolidar el modelo de apoyo puesto en marcha por el Ayuntamiento para evitar que ninguna familia quedara desatendida durante la transición hacia el nuevo sistema de tarjetas monedero que debe poner en funcionamiento la Junta de Andalucía".

"Cuando se cambia un modelo de atención, esa transición no puede ni debe traducirse en un vacío para las familias", ha señalado, subrayando que el Ayuntamiento "siempre ha compartido los aspectos positivos de este nuevo sistema, especialmente en lo relacionado con la autonomía de las personas y las familias beneficiarias".

En este sentido, ha recordado que mantuvo reuniones con las entidades que tradicionalmente han colaborado con el Banco de Alimentos para abordar conjuntamente esta transición y garantizar que el cambio de modelo no supusiera "dejar atrás" a ninguna de las familias que hasta ahora recibían esta atención.

"Siempre defendimos que, hasta que la Junta de Andalucía culminara la implantación del nuevo sistema y pudiéramos comprobar realmente cómo funcionaba, el Ayuntamiento tenía que estar y garantizar la cobertura", ha apuntado.

La alcaldesa isleña ha lamentado el retraso en la puesta en funcionamiento del sistema de tarjetas monedero en San Fernando, cuya tramitación por parte de la Junta de Andalucía se ha prolongado "durante cerca de dos años".

Aunque recientemente se ha recibido la resolución necesaria para su implantación, ha indicado que el sistema "todavía no puede ponerse en marcha de manera efectiva", ya que el Ayuntamiento está a la espera de que la Junta "complete y facilite" a los Servicios Sociales municipales la información, las aplicaciones digitales y los procedimientos necesarios para su gestión y funcionamiento.

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido mantener durante este periodo transitorio su compromiso con las familias y con el Banco de Alimentos, con una aportación de 60.000 euros que permitirá dar continuidad a la atención mientras se completa la implantación efectiva del nuevo modelo de tarjetas monedero.

La colaboración permitirá prestar asistencia a alrededor de 300 familias de San Fernando y supone, además, "un paso adelante" respecto al modelo tradicional de atención, al incorporar acciones dirigidas a mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

Así, junto a la garantía de la seguridad alimentaria, el convenio contempla el desarrollo de formación orientada a facilitar el acceso al mercado laboral.

Entre las acciones previstas se encuentran dos cursos de auxiliar de ayuda a domicilio, una formación especialmente vinculada a las necesidades de empleo existentes en la ciudad y que puede abrir nuevas oportunidades laborales a las personas participantes, también en un servicio municipal de ayuda a domicilio que continúa incorporando personal.

"Tenemos que atender las necesidades más inmediatas, como es garantizar que nadie tenga dificultades para acceder a una alimentación básica, pero también tenemos que trabajar para que esas personas puedan avanzar hacia una situación de mayor autonomía e independencia", ha señalado la alcaldesa al respecto.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración con el Banco de Alimentos para combinar la respuesta social inmediata con herramientas que permitan mejorar las oportunidades de las personas y familias atendidas.

La presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gomis, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y ha calificado esta colaboración como "un soplo de aire fresco" en un momento "especialmente complicado" para la entidad, que afronta una situación de escasez de recursos alimenticios y de medios para mantener su estructura.

Gomis ha destacado que el convenio permitirá seguir atendiendo a las familias que acuden diariamente al Banco de Alimentos y que han quedado fuera de otros sistemas de cobertura como el de las tarjetas monedero por no tener menores a su cargo.

Además, ha coincidido en la importancia de complementar la atención alimentaria con formación y oportunidades de empleo, mostrando su convencimiento de que "la formación y el trabajo es lo que va a sacar de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas".

La presidenta ha expresado su deseo de que esta colaboración pueda mantenerse y renovarse en los próximos años, con el fin de ayudar a las personas más vulnerables del entorno.