San Fernando homenajea sus raíces en la Feria del Carmen, la última en el parque Laulhé

Portada de la Feria del Carmen, en San Fernando (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) trabaja en un recinto ferial como "herramienta de dinamización económica, manteniendo la mejora de su modelo organizativo y estético, para su traslado al Parque de la Magdalena". Esta edición, la última en el parque Laulhé, la portada rinde homenaje tanto a la Virgen del Carmen como a los orígenes de la propia feria. En los últimos años, San Fernando ha consolidado "un modelo de desarrollo económico en el que los eventos desempeñan un papel fundamental como herramienta de dinamización". Esta estrategia ha permitido transformar celebraciones tradicionales en potentes focos de atracción turística y actividad económica, reforzando al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía.

Así lo ha destacado el Consistorio en una nota de prensa en la que ha puesto como ejemplo de ello la programación navideña. Este fenómeno se reproduce en otras grandes citas del calendario local, como el Carnaval --con la consolidada plaza del Carnaval-- y la Semana Santa, cuya Carrera Oficial y los palcos instalados en el atrio del Ayuntamiento son ya una imagen icónica de la Semana Santa de Andalucía.

La combinación de "calidad, innovación y una cuidada estética" ha permitido posicionar a San Fernando como "uno de los municipios de referencia en el desarrollo de eventos". Este modelo favorece el disfrute de la ciudadanía y fomenta la permanencia en la ciudad, al tiempo que genera un "importante impacto económico" vinculado a la producción de los propios eventos y a la actividad de sectores como el comercio y la hostelería, además de potenciar la llegada de visitantes.

En lo que respecta a la Feria del Carmen y de la Sal, durante estos años se han llevado a cabo mejoras continuas en montajes, decoraciones y organización, siempre teniendo en cuenta el carácter temporal del actual recinto. Paralelamente, se ha venido trabajando en el desarrollo del futuro Parque Metropolitano de la Magdalena, a donde regresará el recinto ferial el próximo año, permitiendo trasladar y consolidar el modelo que se ha venido experimentando con éxito en el Parque Almirante Laulhé.

Desde el Ayuntamiento, empresarios del sector y la ciudadanía en general "perciben que la evolución ha sido notable". "La feria ha pasado de una etapa de decadencia durante años, con escasa capacidad de atracción, tanto para visitantes como para caseteros y hosteleros, a convertirse en un evento en crecimiento constante, con una alta demanda de participación que incluso ha generado listas de espera para la instalación de casetas", ha destacado.

Este crecimiento responde, en primer lugar, a la puesta en marcha de medidas fiscales que han eliminado costes para la instalación de casetas, así como al impulso decidido a la participación de entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades, representativas del tejido social de la ciudad, encuentran en la feria una vía para obtener recursos que posteriormente revierten en sus propios proyectos, contribuyendo así al desarrollo colectivo.

Asimismo, el modelo ha apostado por una ubicación más amable, con espacios sombreados y arbolado, características presentes en el Parque Almirante Laulhé y que también estarán integradas en el futuro recinto de La Magdalena. A ello se suma la diversificación de tamaños de casetas, la ampliación de terrazas para el disfrute de las noches estivales y una programación diaria de actividades de calidad y gran atractivo.

Un elemento "clave" ha sido la apuesta por la estética. La feria ha evolucionado hacia un espacio cuidado, atractivo y pensado no solo para el disfrute, sino también para convertirse en un entorno que invite a la contemplación y a la difusión, especialmente en un contexto en el que la imagen y la experiencia visual adquieren cada vez mayor relevancia. La calidad de las casetas, su decoración interior, el mobiliario, la iluminación y los elementos singulares del recinto forman parte de esta estrategia.

Entre estos elementos destacan especialmente la portada de la feria y la caseta municipal convertida en auditorio, ubicada en el centro del parque. En la presente edición, ambos espacios adquieren un significado especial al incorporar sendos homenajes. Por un lado, la portada de la feria presenta un diseño compuesto por tres grandes arcos inspirados en la fachada de la Iglesia del Carmen. La estructura incorpora pilastras verticales, una cromática que remite al templo y un juego de campanario que corona el conjunto, junto a un frontón partido con elementos decorativos en las esquinas. Durante la noche, la portada contará con iluminación mediante faroles de estilo tradicional, además de un rótulo iluminado que identifica la Feria del Carmen y de la Sal.

Como ya se ha anticipado, la decoración se completa con azulejos inspirados en los existentes en el claustro del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos y en la propia Iglesia del Carmen, incluyendo motivos de cenefa y representaciones de la Virgen del Carmen. Este diseño cobra especial relevancia en un año en el que se conmemoran dos efemérides destacadas: el 75 aniversario de la Coronación de la Virgen del Carmen y el 125 aniversario de su nombramiento como patrona de la Armada.