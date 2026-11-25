Inauguración de la exposición inmersiva 'Astutas. Salinas del siglo XXI' en el espacio expositivo El Patio de Real63. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha asistido este miércoles a la inauguración de la exposición inmersiva 'Astutas. Salinas del siglo XXI', una propuesta que invita a descubrir los paisajes salineros del litoral gaditano a través de la fotografía y el sonido. La muestra, ubicada en el espacio expositivo El Patio de Real63, reúne unas 36 imágenes de los fotógrafos Mario de la Cueva, Miguel Bueno, Isabella Peláez, Pablo Barrena y Juan Martín Bermúdez, que reflejan los oficios, el trabajo humano y las transformaciones de estos espacios naturales.

El recorrido se completa con una instalación sonora de Luis López Casero, creada a partir de grabaciones realizadas en las salinas de la Bahía de Cádiz, según ha detallado el Consistorio en una nota. La programación continuará este jueves con los encuentros científicos y las charlas-coloquio Flor de Sal, centrados en la relación de las salinas con la salud, la investigación, la alimentación y el bienestar, así como en sus posibilidades de desarrollo y los retos que afrontan en el siglo XXI.

El viernes habrá actividades familiares y educativas, talleres infantiles y artísticos, además de la proyección del documental 'Diálogos Salineros', de Rocío Royo, que recoge la memoria y los conocimientos tradicionales de los trabajadores de las salinas.

Como cierre, este sábado se celebrará una visita guiada a las Salinas de San Vicente para conocer los procesos tradicionales de producción de sal, su patrimonio y la biodiversidad de estos ecosistemas. La programación se complementa con actividades gastronómicas organizadas por la Cofradía Gastronómica de los Esteros, entre ellas un despesque tradicional y una degustación.