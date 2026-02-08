San Martín del Tesorillo (Cádiz) requiere maquinaria para retirar escombros y enseres y utensilios de limpieza

Una carretera de acceso a San Martín del Tesorillo, cortada al tráfico tras inundarse por la crecida del río - AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo (Cádiz) ha señalado que la mano de obra y la ayuda de alimentos y productos básicos está cubierta "ahora mismo", por lo que ha manifestado el agradecimiento "a todas las personas que lo han hecho posible". Asimismo, ha añadido que requieren de maquinaria y medios para retirar escombros y enseres, así como utensilios para limpieza.

"Lo que más necesitamos es contacto con personas que dispongan de camiones, maquinaria o medios para retirar escombros y enseres y poder acceder a zonas de finca y utensilios para limpiar como botas de agua, chubasqueros o cepillos grades", ha anunciado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el Ayuntamiento, que ha manifestado que "también es de gran ayuda para nuestros vecinos de las zonas de las fincas, generadores, deshumidificadores y similares".

En San Martín del Tesorillo hasta el momento han sido desalojadas un centenar de personas, de las cuales 21 se encuentran en el albergue provisional instalado en Secadero, según informó en la noche de este sábado el propio Ayuntamiento, que destacó que el proceso de desalojo se desarrolló correctamente, según la confirmación de la Guardia Civil y la UME.

Asimismo, informó que para tranquilidad de los vecinos desalojados la Guardia Civil ha dejado tres patrullas vigilando durante toda la noche las zonas desalojadas, así como que en la mañana de este domingo se desarrollará una nueva reunión para evaluar la evolución de los ríos y seguir adoptando las medidas necesarias.